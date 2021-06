Nova vloga odjemalcev: urejanje pravic do proste izbire dobavitelja elektrike

Največ novosti vsebuje poglavje o razmerjih elektroenergetskih podjetij s končnimi odjemalci. To poglavje podrobneje ureja že sedaj določene pravice končnih odjemalcev, kot je pravica do proste izbire dobavitelja električne energije, pravica do menjave dobavitelja ali pravica do jasnega in preglednega računa.

V predlogu zakona so jasneje in podrobneje urejene pogodbene pravice končnih odjemalcev in določene posebne pravice gospodinjskih odjemalcev. Dodatna novost so aktivni odjemalci, to so odjemalci, ki v omrežje električno energijo tudi oddajajo.

Novost so tudi energetske skupnosti državljanov, ki jih zakon ureja v pravni obliki zadruge. Znotraj energetske skupnosti so omogočeni prenosi električne energije med njenimi člani, pri čemer pa člani skupnosti ohranijo pravice, ki jih imajo kot končni odjemalci.