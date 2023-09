Bomo še lahko jedli slovenske klapavice?

Slovenskih klapavic prihodnje leto skorajda zagotovo ne bo na krožnikih. Glavni krivec pa so orade. Te so poleg velikih školjk, primernih za prodajo, pojedle tudi mladiče, kar pomeni, da bodo slovenske školjke v najboljšem primeru na trgovske pulte prišle šele čez dve leti. Orade so pridelek sicer klestile tudi v preteklosti, vendar ne v takih razsežnostih kot v zadnjih tednih. Na noč so pojedle tudi do tri tone klapavic, edina dolgoročna rešitev pa bi bila selitev gojišč na odprto morje.