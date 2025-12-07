Bomo šli še tretjič na referendum?

Čeprav je bil novembrski rezultat ljudskega odločanja jasen zgodba še ni zaključena. Jutri bo dan D za Državno volilno komisijo, ki bo odločala, ali je bila referendumska kampanja res nepoštena, kot trdijo pritožniki.

"V kampanji sta sodelovali dve organizaciji, ki se nista prijavili za kampanjo. To sta katoliška cerkev in pa zdravniki," pravi pobudnik referendumske pritožbe Bogdan Biščak.

Metka Zevnik iz koalicije Proti zastrupitvi bolnikov pravi: "Jaz mislim, da je to en škandal brez primere v samostojni Sloveniji. Da so neke goljufive pritožbe, obtožbe naše kampanje."

Pritožniki očitno sploh ne razumejo, kaj se dogaja v cerkvah, so kritični zmagovalci referenduma, ki so na novembrskem odločanju sicer prepričali 370 tisoč državljanov. "Recimo, da govoriva o nedelji, se tam bere evangelij, torej božja beseda. In potem v razlagi tega je to, kar je cerkev trdila in kar trdi že 2000 let in več. Ne ubijaj," pravi Zevnikova.

"Tega mi ne oporekamo. Tisto, kar oporekamo je vodenje kampanje tistih, ki se za to niso prijavili. Kampanja je nekaj drugega kot izražanje mnenj. Kampanja je plakatiranje, je deljenje letakov, so objave propagandnih prispevkov v medijih itn. In plakatiranje, deljenje letakov sta tako katoliška cerkev kot zdravniki v svojih ustanovah delili," pa pravi Biščak.

Kar pritožniki dokazujejo na več konkretnih primerih. Denimo z javnimi obvestili po različnih zdravstvenih domovih, da njihovi zdravniki nasprotujejo zakonu. In vabilu, naj se jim volivci pridružijo na referendumu. Ter tudi s fotografijami referendumskih letakov v klopeh mariborske stolnice.

Tako pa so za našo televizijo vlogo slovenske cerkve pojasnil njen predstavnik: "To, da naj Katoliška Cerkev ne bi bila udeležena v referendumski kampanji, je laž in natolcevanje. Mnenje Katoliške Cerkve so zastopali Katoliški zdravniki, Gibanje za življenje ter zavod Pridi.com. Zagovorniki propadlega zakona naj svoj trud namesto v nedemokratične težnje po razveljavitvi referenduma raje usmerijo v urejanje paliativne oskrbe ter slovenskega zdravstva."

Zevnikova pravi, da se ji skupina Srebrna nit in "v ozadju tudi Gibanje Svoboda zdijo tko kot dijaki v šoli. Ko pišejo test in potem rezultat ni pričakovan. In potem iščejo kakšno točko, kje bi kakšno točko dobili, da bi rezultat izboljšali."

Če bo odločba DVK negativna, bodo šli na upravni spor na vrhovnem sodišču, napoveduje Biščak.

V moderni referendumski zgodovini je ponovno glasovanje doslej dosegel le Vili Kovačič, ki je Cerarjevi vladi dokazal neenakopravno financiranje kampanje.