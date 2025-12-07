Svetli način
Slovenija

Bomo šli še tretjič na referendum?

Ljubljana, 07. 12. 2025 19.17 | Posodobljeno pred 53 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Anže Božič
Komentarji
151

Ali bomo državljani ponovno - že tretjič v dveh letih - na referendumu odločali o medicinski pomoči pri predčasnem končanju življenja? V ponedeljek bo Državna volilna komisija odločala o pritožbi društva Srebrna nit nad izidom novembrskega ljudskega odločanja, kjer so volivci zavrnili koalicijski zakon. Poraženci referenduma trdijo, da je bila referendumska kampanja zaradi sodelovanja cerkve in nekaterih zdravstvenih ustanov nepoštena oziroma nezakonita, zato zahtevajo ponovno glasovanje. Kako pa odgovarjajo v krogu referendumskega zmagovalca Aleša Primca in kakšen je prvi komentar predstavnika cerkve na Slovenskem?

Čeprav je bil novembrski rezultat ljudskega odločanja jasen zgodba še ni zaključena. Jutri bo dan D za Državno volilno komisijo, ki bo odločala, ali je bila referendumska kampanja res nepoštena, kot trdijo pritožniki.

"V kampanji sta sodelovali dve organizaciji, ki se nista prijavili za kampanjo. To sta katoliška cerkev in pa zdravniki," pravi pobudnik referendumske pritožbe Bogdan Biščak.

Metka Zevnik iz koalicije Proti zastrupitvi bolnikov pravi: "Jaz mislim, da je to en škandal brez primere v samostojni Sloveniji. Da so neke goljufive pritožbe, obtožbe naše kampanje."

Pritožniki očitno sploh ne razumejo, kaj se dogaja v cerkvah, so kritični zmagovalci referenduma, ki so na novembrskem odločanju sicer prepričali 370 tisoč državljanov. "Recimo, da govoriva o nedelji, se tam bere evangelij, torej božja beseda. In potem v razlagi tega je to, kar je cerkev trdila in kar trdi že 2000 let in več. Ne ubijaj," pravi Zevnikova.

"Tega mi ne oporekamo. Tisto, kar oporekamo je vodenje kampanje tistih, ki se za to niso prijavili. Kampanja je nekaj drugega kot izražanje mnenj. Kampanja je plakatiranje, je deljenje letakov, so objave propagandnih prispevkov v medijih itn. In plakatiranje, deljenje letakov sta tako katoliška cerkev kot zdravniki v svojih ustanovah delili," pa pravi Biščak.

Kar pritožniki dokazujejo na več konkretnih primerih. Denimo z javnimi obvestili po različnih zdravstvenih domovih, da njihovi zdravniki nasprotujejo zakonu. In vabilu, naj se jim volivci pridružijo na referendumu. Ter tudi s fotografijami referendumskih letakov v klopeh mariborske stolnice.

Tako pa so za našo televizijo vlogo slovenske cerkve pojasnil njen predstavnik: "To, da naj Katoliška Cerkev ne bi bila udeležena v referendumski kampanji, je laž in natolcevanje. Mnenje Katoliške Cerkve so zastopali Katoliški zdravniki, Gibanje za življenje ter zavod Pridi.com. Zagovorniki propadlega zakona naj svoj trud namesto v nedemokratične težnje po razveljavitvi referenduma raje usmerijo v urejanje paliativne oskrbe ter slovenskega zdravstva."

Zevnikova pravi, da se ji skupina Srebrna nit in "v ozadju tudi Gibanje Svoboda zdijo tko kot dijaki v šoli. Ko pišejo test in potem rezultat ni pričakovan. In potem iščejo kakšno točko, kje bi kakšno točko dobili, da bi rezultat izboljšali."

Če bo odločba DVK negativna, bodo šli na upravni spor na vrhovnem sodišču, napoveduje Biščak.

V moderni referendumski zgodovini je ponovno glasovanje doslej dosegel le Vili Kovačič, ki je Cerarjevi vladi dokazal neenakopravno financiranje kampanje.

evtanazija refrendum
KOMENTARJI (151)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
piu
07. 12. 2025 20.10
Lewaci, Janez vas lahko uči demokracije.....
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
07. 12. 2025 20.09
Smrt janšizmu!
ODGOVORI
0 0
Big dick
07. 12. 2025 20.09
-1
Bomo že kako, pa še enkrat če bo treba izpolnit državljansko dolžnost. Samo, da se troši, kad ima. denar je in ga ni, za rajo ga ni.
ODGOVORI
0 1
Killing of Hind Rajab
07. 12. 2025 20.08
vsekakor bo zakon sprejet ..pa če je to kvazi vernikom prav ali ne...Tudi nimam nič proti če se referendum ponovi/ konec koncev gre za trpeče ljudi...če je bivši komunist lažnivi janša in razni primceljni zahteval referendume za butaste zadeve ...potem s to ponovitvijo tega pomembnega vprašanja za trpeče ljudi ne bi smelo biti...Samo dodam...razni primceljni in janša se sklicujejo tudi na ustavo in 17.člen...naj jim kdo prebere še 18. člen in jim ga izriše, oriše ali da v sličicah kaj pomeni 18. člen...v njem lepo črno na belem piše da nihče ne sme biti podvržen mučenju in trpeti - kajti oseba v terminalni fazi trpi , se muči in ne živi človeka vredno življenje , ponižan je že s tem da mu je prepovedano odločati ali se sme sam odločiti kdaj bo zapustil ta svet ...18. člen (prepoved mučenja) (neuradno prečiščeno besedilo) Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve....Amen . Pika...Bog z vami in vašimi grešnimi dušami.
ODGOVORI
0 0
speedstar
07. 12. 2025 20.07
+0
Sem bil za, a rezultati so rezultati in referendum je potrebno spoštovat. Potem bi lahko za vsako vprašanje imeli kar naprej ponovitvene referendume.
ODGOVORI
1 1
Samo.Jst
07. 12. 2025 20.07
+1
"kar je cerkev trdila in kar trdi že 2000 let in več. Ne ubijaj" hahahaha, sedaj bodo mene fentali od smeha! Cerkev je zadnja institicija, ki ima probleme ali zadrzke pri ubijanju ljudi! Zadnja! Drugace pa, demos je povedal svoje, zapret poglavje in se slisimo cez leto dni.
ODGOVORI
1 0
StayALive
07. 12. 2025 20.05
+3
Jaz sem za da se pernatega nateguna evtanazira.
ODGOVORI
4 1
zmerni pesimist
07. 12. 2025 20.05
+2
A ni blo nekje rečeno da se o istem vprašanju eno leto ne da več odločati
ODGOVORI
2 0
StayALive
07. 12. 2025 20.08
Ko enkrat ljudstvo reče ne je ne. Tud babo ne moreš čez leto še enkrat. Ne je ne ! Tudi v politiki je posilstvo prepovedano.
ODGOVORI
0 0
JOKS klub
07. 12. 2025 20.04
+2
he he tisti, ki se bo hotel fentat se itak bo.....na tradicionalen način....
ODGOVORI
2 0
Cenb77
07. 12. 2025 20.04
+2
a bomo tolk časa na referndume hodil da bo levi sceni rezultat po godu? a gre to tko pod gru gru vlado? spokejte... golobizem
ODGOVORI
3 1
clox
07. 12. 2025 20.03
-1
"Ali imamo pravico, da te ljudi prisiljujemo v življenje? Tiste, ki nimajo nobenega upanja na izboljšanje, ki so le v nenehnem trpljenju? Če je žival neozdravljivo bolna, jo ustrelimo. Tudi človeku moramo zagotoviti milostno prenehanje obstoja." Akcija T4, Adolf Hitler
ODGOVORI
3 4
piu
07. 12. 2025 20.03
-1
komunisti nas bodo pošiljali na referendum vse dokler ne bo izid referenduma po njihovih pričakovanjih.......
ODGOVORI
3 4
zavetnik
07. 12. 2025 20.03
+2
Ne v cerkvi levega in sredinskega mnenja niso izpostavili in ne uporabljajte laži kot argument če božja zapoved pravi ne ubijaj zapove tudi ne laži Bog vse vidi in vse ve da lagati se ne sme
ODGOVORI
3 1
Pamir
07. 12. 2025 20.03
+1
Švicarji Avstrijci....glasovali ZA, janšaluk balkanluk proti.
ODGOVORI
4 3
sseebbaa
07. 12. 2025 20.02
+2
obesite jim stroške referenduma pa da jih vidimo junake
ODGOVORI
2 0
kakorkoliže
07. 12. 2025 20.01
-1
A ste normalni, še en referendum. Volja ljudstva je bila izražena, med drugim pa, tudi cerkev so ljudje.
ODGOVORI
6 7
BBcc
07. 12. 2025 20.02
+0
So ljudje. Ampak zavedeni ljudje.
ODGOVORI
5 5
kakorkoliže
07. 12. 2025 20.06
Če mislite, da so bili ljudje zavedeni potem ukinite še volitve.
ODGOVORI
0 0
Tho mp son
07. 12. 2025 20.01
+0
Je bil udbomafijski boss iz Murgelj prijavljen v kampaniji ?? Sicer pa "ponovitve" sigurno ne bo , saj se vsi zavedajo , da bo prišlo glasovat proti še veliko več ljudi . Narod je res gl -up , ampak tako zelo pa spet ne !
ODGOVORI
5 5
prince of persia
07. 12. 2025 20.01
+3
Jaz imam te države poln kufer!
ODGOVORI
6 3
StayALive
07. 12. 2025 20.00
+6
Zdaj vas imamo pernati nateguni pa res poln kufer !
ODGOVORI
9 3
pusi
07. 12. 2025 19.59
+1
Od kdaj so zdravniki organizacija? Doslej sem mislil , da je to poklic. Vladni kretteni niso zakona niti usklajevali z njimi. Samo potunkali si jih. Hinavci samomorilski!!!!!
ODGOVORI
5 4
