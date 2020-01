Bomo sprejeli dejstvo, da se na reševalno vozilo čaka tudi pol ure in več?

Po tragediji v Grosupljem smo se kar naenkrat začeli pogovarjati o minutah, v katerih naj bi na kraj tragedije prišli dežurni zdravnik grosupeljskega zdravstvenega doma in reševalci Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Ampak to v resnici ni pomembno. Ker verjamemo, da so vsi v zdravstveni verigi ravnali po svojih najboljših močeh.

Je pa ta tragedija alarmantno spomnila na dejstvo, od katerega politika in odgovorni v zdravstvu ne morejo več bežati. In to je, da imamo hud sistemski problem pri nudenju nujne medicinske pomoči pri tragedijah, kakršna je bila v Grosupljem, in drugih nesrečah, ki se dogajajo prav vsak dan. Zato je še kako na mestu apel Gregorja Prosena na ministra za zdravje Aleša Šabedra in predsednika vlade Marjana Šarca, da je treba ta sistem nujno vzpostaviti tako, da bo omogočal najhitrejše in najbolj optimalno reševanje.

Tega bremena na dežurne zdravnike, ki nimajo ustrezne opreme, pač ne moremo prenesti, ker ni odgovorno ne do njih ne do ljudi. Apel je sprožil številne odzive. In za kakšne težave pravzaprav gre?