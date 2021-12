Bomo v novo leto vstopili z rekordnimi temperaturami?

Božič se je v večjem delu Slovenije uvrstil med deset najtoplejših v zgodovini meritev, ob vstopu v novo leto pa bomo marsikje izmerili še višje temperature. Nad večji del Evrope se bo namreč v drugi polovici tedna razširila zelo topla zračna masa, ki se bo ob spuščanju na južno stran Alp še dodatno ogrela. Možni so celo novi temperaturni rekordi.

Kot kažejo današnje napovedi, bo na silvestrovo in prvi dan novega leta zelo toplo predvsem v hribih, kjer se bo ogrelo do okoli 15 stopinj Celzija, medtem ko bodo temperature po nižinah zaradi inverzije precej bolj razgibane. Tam, kjer bo fenski severozahodni veter segel tudi v doline in kotline, se bo živo srebro zelo verjetno povzpelo do novih rekordov za ta del leta. Po nekaterih izračunih se bo lahko v najtoplejših krajih lokalno ogrelo celo do 20 stopinj Celzija, v krajih z dolgotrajnejšo meglo pa bo dobrih deset stopinj manj.

icon-expand Zelo topla zračna masa se bo v drugi polovici tedna razširila nad večji del Evrope. Marsikje bodo temperature na silvestrovo za več kot 10 stopinj Celzija višje od dolgoletnega povprečja. Zaradi severozahodnega vetra se bo najtoplejši zrak zadrževal na južni strani Alp. FOTO: Wxcharts.com

Najvišja uradno izmerjena temperatura v decembru pri nas znaša 21,0, v januarju pa 21,4 stopinje Celzija.

Že božič je bil marsikje po Sloveniji nenavadno topel. Po podatkih Arsa je bil v Črnomlju s 14,8 stopinje Celzija četrti najtoplejši od začetka meteoroloških meritev. Skrb vzbujajoč je tudi podatek, da se je prav v Beli krajini kar šest od osmih najtoplejših božičev v zadnjih 70 letih zvrstilo po letu 2009, kar pove veliko o tem, kako izrazite so podnebne spremembe. Praznične odjuge so torej v zadnjem obdobju postale stalnica. Najizrazitejšo smo imeli pred 12 leti, ko se je po nekaj dneh hudega mraza tik pred prazniki močno ogrelo in smo za božič marsikje izmerili najvišje temperature v zgodovini meritev. Na jugovzhodu se je ogrelo kar do 19 stopinj Celzija. Še bolj nenavadne razmere smo imeli leta 2015, ko je snežna odeja v izjemno toplem in suhem decembru izostala celo na Kredarici, kar je tudi edini primer v zgodovini meritev, ko na naši najvišji meteorološki postaji za božič in na silvestrovo ni bilo snega.

Kako kaže letos? Danes bo na Primorskem in Gorenjskem kar nekaj sonca, drugod bo oblačno in predvsem v višje ležečih krajih tudi megleno, jasniti se bo začelo šele proti večeru. Pod oblačnim pokrovom se temperature čez dan ne bodo veliko spreminjale. Po nižinah v notranjosti Slovenije bomo popoldne izmerili od 0 do 3 stopinje Celzija. Precej topleje bo na Primorskem, kjer bo dopoldne še pihala šibka burja. Tukaj se bo ogrelo do 10 stopinj Celzija. Tudi jutri bomo večji del dneva imeli oblačno, a večinoma suho vreme. Le tu in tam bo lahko padlo nekaj kapelj dežja ali pa bo rahlo rosilo. Popoldne se bo v višjih legah prehodno delno zjasnilo, a že proti večeru se bo oblačnost spet zgostila.

