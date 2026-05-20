Bomo že ta teden dosegli prvo letošnjo 'tridesetico'?

Od četrtka do nedelje se nam po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) obeta bolj stabilno in toplejše vreme. Podobno tudi portal Neurje.si, kjer so pripravili animacijo temperaturnega dogajanja nad Evropo, ki do nedelje nakazuje postopno širjenje toplejšega zraka proti srednji Evropi.

Že danes ponoči se bo postopno razjasnilo, četrtek pa bo tako večinoma sončen. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od sedem do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.

V petek, soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. S približevanjem konca tedna bodo po napovedih rasle tudi temperature.