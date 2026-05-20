Bomo že ta teden dosegli prvo letošnjo 'tridesetico'?

Od četrtka do nedelje se nam po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) obeta bolj stabilno in toplejše vreme. Podobno tudi portal Neurje.si, kjer so pripravili animacijo temperaturnega dogajanja nad Evropo, ki do nedelje nakazuje postopno širjenje toplejšega zraka proti srednji Evropi.
Že danes ponoči se bo postopno razjasnilo, četrtek pa bo tako večinoma sončen. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od sedem do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
V petek, soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. S približevanjem konca tedna bodo po napovedih rasle tudi temperature.
Po pisanju Neurja.si bomo ponekod v nedeljo že zelo blizu 30 stopinjam Celzija ali pa jih bomo morda celo dosegli. To je najverjetneje za goriško regijo, kjer naj bi po izračunih popoldanske temperature ponekod presegle 29 stopinj Celzija.
V naši neposredni bližini – italijanskem Čedadu in Vidmu – bodo po napovedih ta dan presegli 30 stopinj Celzija. A četudi Sloveniji ta teden morda še ne bo uspelo, pa bo meja po napovedih ljubiteljskih vremenarjev skoraj zagotovo prebita v naslednjem tednu.
