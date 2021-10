Še novembra in decembra imate čas, da unovčite turistične in nove, tako imenovane bone '21. Gospodarski minister je še enkrat napovedal, da veljavnosti ne bodo podaljševali. Ljudje jih v veliki meri unovčujejo že ta teden med krompirjevimi počitnicami, polnijo pa se tudi že rezervacije za smučarsko sezono, a zgolj do novega leta. Tako so v Kranjski Gori od božiča do novega leta že skoraj 100-odstotno zasedeni. Turistični delavci pa vseeno pozivajo, naj se veljavnost bonov podaljša vsaj do prvega maja prihodnje leto.

Parkirišče pred hotelom Alpina v Kranjski Gori je polno. Gostje pa so iz cele Slovenije. "Malo smo se prišli spočit in odmakniti od doma, kljub temu da nismo daleč doma," pripoveduje eden od njih. Večinoma koristijo bone, hotel pa je 80 odstotno zaseden. "Zdaj za vikend pričakujemo 100-odstotno zasedenost. Koristijo nove in stare bone, večinoma plačujejo z boni," pojasnjuje vodja hotela Alpina Kranjska Gora Vesna Goričan. Hotel ima neposreden dostop do smučišča. Za konec decembra imajo rezervacije že zapolnjene. Do takrat bodo hotel še nekoliko prenovili. "Tam od 26. decembra imamo že polno zaseden hotel. Večinoma so Slovenci in tudi že vnaprej najavijo, da bodo pokoristili bone, ker se bojijo, da jim ne zapadejo," še doda Goričanova.

icon-expand Kranjska Gora FOTO: Posnetek zaslona Twitter

Kranjska Gora, kjer je bilo do zdaj unovčenih skoraj 100.000 od skupno 1.600.000 starih turističnih bonov, ki so bili že unovčeni, je do novega leta preskrbljena, kaj bo v času zimske sezone, ne vedo. "Povpraševanje je, vendar so še vedno precej rezervirani glede vnaprejšnjih rezervacij terminov, ker še ne vedo, kakšna bo situacija," dodaja Mojca Mežek iz Turizma Kranjska Gora. Unovčenih 77 odstotkov bonov Polno zasedeni med počitnicami so tudi v Termah Krka, kot pravijo bo zasedenost dobra vse do konca leta. V Sava hotelih zaznavajo povečano koriščenje turističnih bonov, v lanskem letu je bil odstotek koriščenih bonov 40-odstoten, enako pričakujejo letos.