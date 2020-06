Turistični boni v praksi: postopek je enostaven, portal na trenutke preobremenjen

V lepih svečinskih goricah ta konec tedna na Vinogradniško-turistični kmetiji Valdhuber preživljata zakonca Brumat iz Ljubljane, ki obeležujeta tudi 20. obletnico poroke.

"Vsekakor je bila to dobrodošla poteza za nas ponudnike namestitvenih zmogljivosti. Je kar precej zanimanja, še več zanimanja pa je za vikende, konce tedna," pravi Dijana Valdhuber iz Vinogradniško-turistične kmetije Valdhuber.

In kako poteka postopek unovčevanja bonov v praksi?"Sicer smo bili na začetku malo v strahu, da bo to zakomplicirano, ampak ni, par klikov je potrebnih. Najprej ob prihodu gosta opravimo rezervacijo njegovega bona in pa potem kasneje ob odhodu nočitev in zahtevek na Finančni urad," pove Veldhuberjeva.

Boni so se odlično prijeli, pravijo tudi v Termah Vivat, več kot 40 odstotkov je rezervacij z boni, zasedenost z domačimi in tujimi gosti pa je od danes do konca junija 100-odstotna."Pri vnosu v sistem nimamo nobenih težav, so mi pa zdaj sporočili, da imamo določene težave pri izpisovanju računov, domnevno zaradi preobremenjenosti sistema, vendar se bo ta stvar uredila. To so začetne porodne težave in se bo to uredilo v zadovoljstvo vseh,"dodaja direktor Term Vivat, Metod Grah.

Sam je sicer že 20. maja vladni skupini poslal svojo pobudo za turistične bone za zmanjševanje posledic koronakrize. "Skoraj ne morem verjeti, da je bil tako hiter odziv s strani vlade. Moram reči, da sem v petnajstih minutah dobil nazaj odgovor, da je predlog dober za razmisliti," pove Grah.

In v določeni meri so pri bonih, ki so v petek zaživeli, upoštevali tudi njegove predloge. A ključno je, poudarja Grah, da se je vzpostavil sistem, ki prinaša koristi vsem, tako slovenskemu turizmu kot prebivalcem in nenazadnje državi.