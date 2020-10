Unovčenih manj kot polovica bonov, podaljšanja zaenkrat ne načrtujejo

V ponedeljek je vodja svetovalne skupine za covid-19 dr. Bojana Beović poudarila, da se bližamo trenutku, ko bomo morali sprejeti še tretji, zadnji paket oranžne faze, ki med drugim vključuje karanteno za posamezne občine, splošno prepoved obiskov v bolnišnicah in zavodih, zaprtje gostinskih lokalov, fitnes centrov in športnih dvoran ter nenujnih zdravstvenih in zobozdravstvenih dejavnosti, omejitev delovanja frizerskih in kozmetičnih salonov ter prepoved vseh javnih in kulturnih prireditev ter verskih obredov in porok v posameznih občinah.

Beovićeva je hkrati tudi poudarila, da se največ novih okužb zgodi med druženjem oziroma med dejavnostmi oseb, ki se srečujejo zunaj delovnega in domačega okolja. Prav tako je svetovala naj se ob prihajajočih praznikih odpovemo druženju in praznovanjem. A pred vrati so šolske počitnice, ki jih številne družine izkoristijo za kratek oddih v termah in na različnih izletih. Letos bi število gostov v slovenskih toplicah lahko bilo še večje, saj so mnogi želeli prav med krompirjevimi počitnicami unovčiti turistične bone, ki jih je vlada podarila vsem prebivalcem Slovenije kot pomoč pri reševanju turizma.

Upravičenci so sicer do ponedeljka, 12. oktobra, do 16. ure, unovčili 891.989 bonov v skupni vrednosti 121.902.349,05 evrov. In medtem ko je bilo 43 odstotkov bonov tako že unovčenih, pa še več kot polovica upravičencev čaka na to, da bo unovčila svoj bon. Pa ga bo lahko? Na gospodarskem ministrstvu vsem, ki bi bone želeli unovčiti v prihodnjih dneh svetujejo, naj se v nastanitvenih obratih držijo ukrepov NIJZ. Pojasnili so namreč, da so bone uvedli prav z namenom pomoči na področju turizma in gostinstva ter spodbujanja domače potrošnje, ki bo kot gospodarska panoga še dolgo okrevala zaradi posledic epidemije covida-19. Oranžna faza namreč ne predvideva zaprtja hotelov, bi pa do omenjenega ukrepa lahko prišlo, če bi morali uvesti rdečo fazo. Tudi zato na gospodarskem ministrstvu poudarjajo, da so njihove aktivnosti usmerjene k čim prejšnji unovčitvi bonov. "Ukrep je bil uveden zaradi ohranitve obstoja dejavnosti in zaposlenih v gostinstvu in turizmu ter lažjega ponovnega zagona dejavnosti po sprostitvi ukrepov zaradi epidemije covida-19. Naše aktivnosti in spodbude državljanom so zato usmerjene k čimprejšnji unovčitvi bonov, saj bomo na ta način lahko največ doprinesli k čimprejšnjemu okrevanju slovenskega turizma." Kaj pa, če vsem ne bo uspelo unovčiti bona do 31. decembra, kolikor je njegova veljavnost? Na ministrstvu pravijo, da podaljševanje veljavnosti bonov zaenkrat ni predvideno. Torej bodo boni vsem tistim, ki jih ne bodo unovčili do konca leta, enostavno propadli.

In če številni razmišljajo o tem, ali bi unovčili svoje bone in si privoščili oddih ali pa bi raje ostali doma in se po nepotrebnem ne izpostavljali morebitnim okužbam, pa nekateri unovčujejo turistične bone večkrat, in to ne svojih ali od sorodnikov. Na tržnem inšpektoratu pojasnjujejo, da se v zadnjem času pojavljajo določene zlorabe pri unovčevanju bonov, in sicer prihaja do unovčevanja bonov upravičencev, ki za to sploh ne vedo, pojavljajo pa se tudi subjekti, ki v zameno za unovčen bon ponujajo upravičencu določeno vsoto gotovine. Pisali pa smo tudi že o inovativnih načinih, ki si jih ponudniki izmislijo, da z njimi privabijo goste.

Prav gosti so namreč tisti, ki lahko z unovčevanjem bonov pomagajo pri okrevanju turizma in gostinstva. Če bi jih izkoristili vsi upravičenci, teh je 2.047.261, bi se v turistično blagajno steklo za 356.858.450 evrov, kar bi turizmu v letošnjem letu, ko tujih turistov praktično ni bilo in so turizem reševali domači gosti, nedvomno pomagalo. Po prvih približnih podatkih Turistično-gostinske zbornice so učinki, ki naj bi jih prinesli turistični boni, slabši od pričakovanih, saj so prihodki v gostinstvu in turizmu precej nižji kot v preteklih letih, piše MMC. Kljub temu pa na TGZS ukrep turističnih bonov pozdravljajo, saj je ta vsaj delu turizma pomagal omiliti težave po epidemiji.