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Bor Greiner uradno napovedal kandidaturo za župana Maribora

Maribor, 07. 09. 2026 13.24 pred 4 minutami 5 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š. +1
Bor Greiner

Radijski novinar in urednik Bor Greiner je tudi uradno napovedal kandidaturo za župana Mestne občine Maribor. Na novembrskih volitvah bo nastopil kot nestrankarski kandidat, v njegovi ekipi pa so med drugim nekdanji mestni svetniki Karin Jurše, Miha Recek in Matic Matjašič. "Župan mora biti voditelj, ne menedžer," meni. Stranka Levica pa je v Kopru predstavila Alana Medveša kot kandidata za župana Mestne občine Koper.

54-letni Bor Greiner še nima izkušenj v politiki, je pa med Mariborčani znan kot dolgoletni novinar in urednik Radia City. Kot je povedal na današnji predstavitvi kandidature v Borovi vasi, je odločitev dobro premišljena. "Mislim, da sem kompetenten kandidat za župana Maribora. Od novembra lani do letos sem v tem srednje dolgem procesu spoznal, da mestu lahko dam vizijo in lahko odgovorim na sodobne izzive, ki jih mesto ima. Ne trdim, da en človek ve vse, ampak župan mora vedeti, kam želi mesto pripeljati, mora znati izbrati sposobne ljudi, mora znati sprejemati odločitve in mora znati za te odločitve tudi odgovarjati," je dejal.

Med drugim je obljubil skrb za vse dele občine. "Maribor ni samo Glavni trg in še nekaj lepo urejenih ulic. Maribor so vse mestne četrti, vse krajevne skupnosti, vse ulice, vsi bloki, vsa igrišča, predvsem pa ljudje, ki pričakujejo, da mesto dela tudi za njih," je dejal.

Med prvimi koraki v primeru izvolitve napoveduje pregled stanja osnovne infrastrukture in pripravo seznama nujnih vlaganj. Veliko pozornosti naj bi namenjal tudi zagotavljanju stanovanj, vključno z uporabo obstoječih praznih stanovanj v mestu.

Bor Greiner
Bor Greiner
FOTO: Bobo

Sedanjemu županu Saši Arsenoviču, ki zaključuje drugi mandat, sicer priznava določeno spoštovanje do opravljenega dela. "Morda se ne strinjamo z vsemi potezami, ne moremo pa zanikati, da je aktualni župan naredil tudi marsikaj dobrega," meni Greiner. "Kandidiram z željo nadgraditi vse, kar je Mariboru že uspelo, in izboljšati tisto, kar še ni," je povedal.

Pravi, da se bo vedno zanašal na strokovno ekipo. "Nimam ambicije, da bi kot župan postal enoosebna skupščina mestnega holdinga, ampak bom mesto vodil z ekipo, izvoljenim mestnim svetom, vsemi mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi, pa nenazadnje občankami in občani."

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Vodja njegove volilne kampanje je podjetnik Boštjan Lesjak, v ekipi pa so še nekdanja mestna svetnica Gibanja Svoboda Karin Jurše, nekdanji predsednik mestnega mladinskega sveta Matic Matjašič, nekdanji mestni svetnik liste nekdanjega župana Andreja Fištravca in županski kandidat SLS in Naše dežele Miha Recek ter nekdanja direktorica Študentskih domov Univerze v Mariboru Maja Krajnc Ružič.

Da razmišlja o županski kandidaturi, je Greiner potrdil že junija. Kot nestrankarski kandidat mora za vložitev kandidature zbrati nekaj manj kot tisoč podpisov podpore, ki jih bo začel zbirati v torek. Kot je še dejal, v času volilne kampanje ne bo opravljal novinarskega dela, ampak bo koristil dopust.

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Doslej sta kandidaturo za župana Maribora na letošnjih volitvah napovedala mestni svetnik Stranke mladih - Zeleni Evrope Igor Jurišič ter predsednik mestne četrti Studenci Matej Vodopivec kot kandidat Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR). Arsenovič odločitve o morebitni vnovični kandidaturi še ni sporočil.

Alan Medveš županski kandidat Levice v Kopru

Stranka Levica pa je danes v Kopru predstavila Alana Medveša kot kandidata za župana Mestne občine Koper. Njegovo kandidaturo sta podprli tudi sokoordinatorica stranke Asta Vrečko in poslanka v državnem zboru Nataša Sukič. 

Medveš, sicer sekretar poslanske skupine Levice v državnem zboru, lokalne volitve označuje za ključen trenutek za obmorsko mesto. "Volilni dan prinaša pomembno odločitev o smeri razvoja Kopra," poudarja Medveš in dodaja kritiko trenutnega stanja. "Premožni posamezniki s partikularnimi interesi še vedno močno prepletajo našo občino," je dejal.

Medveš ostro kritizira trenutno stanovanjsko politiko in opozarja na gradnjo luksuznih stavb, kjer so stanovanja prazna. "Zasebniki gradijo stanovanjske komplekse, ki služijo zgolj investicijam in absolutno ne bodo rešili problema mladih družin, ker so preprosto predragi," je opozoril. Hkrati napoveduje temeljit pregled občinskega prostorskega načrta in vseh infrastrukturnih projektov. "Moja prva naloga bo pregledati vse te projekte in izločiti tiste, ki niso nujno potrebni," je sklenil.

Alan Medveš
Alan Medveš
FOTO: Levica

Kandidat Levice poudarek namenja tudi mladim, izboljšanju prevozov in prilagajanju na podnebne spremembe. "Mladi imajo izjemno potrebo po druženju in mobilnosti, nočno življenje pa občina trenutno prepušča goli stihiji," pojasnjuje vizijo za mlade in opozarja na nujnost boljših prometnih povezav.

Opozarja tudi na težave z vodooskrbo in nujnost drugačnega ravnanja z viri. "Za spiranje, zalivanje in čiščenje ne smemo uporabljati drage pitne vode, ampak moramo nujno zbirati deževnico, kot so to počeli naši predniki," poudarja trajnostni pristop k upravljanju infrastrukture. "Mestna občina Koper ni samo mesto, predstavlja tudi podeželje, ki ga moramo tesno povezati s podnebnimi spremembami in globalnim segrevanjem," je dejal.

Glede sestave občinskega sveta je Medveš napovedal oblikovanje odprte liste in širše povezovanje s civilno družbo ter italijansko manjšino.

Volilna kampanja v Kopru se tako stopnjuje. Kandidaturo je prejšnji teden uradno predstavil aktualni koprski župan Aleš Bržan. V tekmo je vstopil tudi Nik Popovič, sin nekdanjega župana Borisa Popoviča, ki pa tokrat kandidira v Izoli. Popovičeva stranka Koper je naš je danes odprla svoje nove prostore v središču Kopra.

Po neuradnih, a zanesljivih informacijah STA naj bi NSi in SLS na volitve odšli skupaj s kandidatko Jelko Železnik Markežič. Gibanje Svoboda v županski boj pošilja Matejo Kozlovič Hrvatin. Viri STA iz vrst Gibanja Svoboda so potrdili, da potekajo pogovori z listo Zavedno Koper, ki naj bi omenjeno kandidatko podprla. V Kopru bosta kandidirala še prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti in Matej Sukič, ki bo predstavljal Pirate. Nekdanja podžupanja Jasna Softić bo volivce nagovarjala z novoustanovljeno stranko Modri in rumeni.

V SDS je za zdaj edini evidentirani kandidat Jure Colja, pri čemer lokalni odbor še čaka na uradno potrditev centrale stranke. V SD pa bodo odločitev o županskem kandidatu sprejeli ob koncu meseca.

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