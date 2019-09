Borba malega Krisa: zakaj zdravila zanj ne plača zavarovalnica?

Slovenija je ta teden enotna, kot že dolgo ne – za pomoč smo zbrali že več kot milijon in pol evrov.

"Kris ima najhujšo obliko te bolezni, kar pomeni da - večina otrok z njegovo vrsto bolezni umre do drugega leta starosti," razlaga Krisov zdravnik doc. dr. Damjan Osredkar iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Medtem ko se je Slovenija res izjemno odzvala klicu malega Krisa na pomoč, pa so se pojavile tudi kritike slovenskega zdravstvenega sistema, zakaj zdravila zanj ne plača zavarovalnica.

Kris je ta trenutek edini v Sloveniji, ki ustreza tudi kriterijem za revolucionarno zdravilo Zolgensma – gre za gensko terapijo, s katero lahko genetsko napako odpravijo in bolnika pozdravijo.

"Pri večini pacientov bolezen ni napredovala, stoji ali pa so se celo nekoliko izboljšale njihove sposobnosti," razlaga dr. Osredkar.

"Tako daso ti rezultati res zelo impresivni, ampak o tem, kakšno dodatno vrednost bi to imelo za Krisa oz. kakšne potencialne stranske učinke, pa vemo še zelo malo, zato tudi težko pravzaprav svetujemo zdravstveni zavarovalnici, da Kris nujno potrebuje to zdravljenje," je pojasnil Osredkar.

Kar bi bil pogoj, da bi zavarovalnica krila stroške zdravljenja. Tveganja zdravljenja v ZDA sta Krisova starša sprejela.

"Najin otrok bo živel naprej, tudi če ne bo hodil, ima samo imunski sistem, to je važno. Hranjenje, dihanje, dihal bo sam, ker ta bolezen je tako progresivna, da mu jemlje vitalne zadeve," sta povedala starša Ana Jerak in Matteo Zudich.

Podporo sta jima danes izrazila tudi starša pokojnega Viljem Julijana, ki je zaradi redke bolezni, za katero zdravila ni, umrl. Iz sklada, posvečenega njunemu preminulemu sinu, sta Krisu podarila pet tisoč evrov, kar je njihova največja donacija doslej.

"Starš, ki je v takšni stiski, za starša ne obstajajo meje. Ne obstaja čas, ne obstaja politika, ne obstaja nič, starše ne zanima ničesar. Starše zanima samo en cilj – to je ta cilj, da otroka reši bolezni,"je dejal Gregor Bezenšek, oče pokojnega Viljem Julijana.