Pirc Musar Janši: Proslava mora biti za vse, ne le za izbrane

Organizator proslave Jelko Kacin odgovarja, da so na proslavi dobrodošli vsi, ki jim je Slovenija intimna opcija, nastali zaplet pa bi bil po njegovih besedah lahko rešen že danes. V Zvezi združenj borcev NOB imajo na vrhu droga peterokrako zvezdo in menijo, da zapis v vabilu izključuje ter razvrednoti pomemben del zgodovinske dediščine slovenskega naroda.

Na dogajanje se je odzval tudi donedavni premier Robert Golob, ki je potezo označil za zgodovinski vandalizem. Predsednico republike Natašo Pirc Musar je pozval, naj zagotovi, da bodo na proslavi prisotni vsi.

V kabinetu predsednice republike pojasnjujejo, da je Pirc Musar že zjutraj premierju Janezu Janši poslala pismo, v katerem ga je pozvala k spremembi odločitve o selektivnem vabljenju na državno proslavo. Ob tem poudarjajo, da sami nimajo vpliva na seznam povabljenih in da je šlo za samostojno odločitev organizatorjev.

"Odločitev, da se na državno proslavo vabijo le zastavonoše in praporščaki z drogovi, ki imajo državni grb, in ne ostalih, predstavlja izločitev več domoljubnih in veteranskih organizacij ter ponovno razdvaja. To ni v duhu tega, kar bi si kot narod želeli," je v pismu Janši zapisala Pirc Musar.

Kot je poudarila, so člani vseh teh organizacij s svojim delovanjem v različnih zgodovinskih obdobjih prispevali k uporu, boju za svobodo in skrbi za ohranjanje vrednot, danes pa spomina na prelomne dogodke naše preteklosti. "Državne slovesnosti morajo biti prostor spoštovanja zgodovinskih dejstev, sodelovanja in povezovanja, domoljubja, hvaležnosti in krepitve narodne identitete," je zapisala.

Po njenih besedah je pomembno, da so te slovesnosti odprte in vključujoče ter da "dajejo priznanje različnim posameznikom, skupnostim in organizacijam, ki so s svojimi prizadevanji omogočili, da se lahko razvijamo v samostojni, suvereni in neodvisni Republiki Sloveniji". Zato meni, da je ob praznovanju dneva državnosti ustrezna in primerna udeležba vseh praporov in bojnih zastav, ne glede na simbole.