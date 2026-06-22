Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Pirc Musar Janši: Proslava mora biti za vse, ne le za izbrane

Ljubljana, 22. 06. 2026 19.49 pred 49 minutami 2 min branja 7

Avtor:
Rene Markič STA
Janez Janša in Nataša Pirc Musar

Predstavnikov Zveze združenj borcev za vrednote NOB in Društva TIGR Primorske na letošnji državni proslavi ne bo. Zmotilo jih je določilo v protokolarnem vabilu, da morajo imeti praporji oziroma zastave na vrhu droga slovenski grb. Kaj na to pravi predsednik koordinacijskega odbora za državne proslave Jelko Kacin?

Organizator proslave Jelko Kacin odgovarja, da so na proslavi dobrodošli vsi, ki jim je Slovenija intimna opcija, nastali zaplet pa bi bil po njegovih besedah lahko rešen že danes. V Zvezi združenj borcev NOB imajo na vrhu droga peterokrako zvezdo in menijo, da zapis v vabilu izključuje ter razvrednoti pomemben del zgodovinske dediščine slovenskega naroda.

Na dogajanje se je odzval tudi donedavni premier Robert Golob, ki je potezo označil za zgodovinski vandalizem. Predsednico republike Natašo Pirc Musar je pozval, naj zagotovi, da bodo na proslavi prisotni vsi.

V kabinetu predsednice republike pojasnjujejo, da je Pirc Musar že zjutraj premierju Janezu Janši poslala pismo, v katerem ga je pozvala k spremembi odločitve o selektivnem vabljenju na državno proslavo. Ob tem poudarjajo, da sami nimajo vpliva na seznam povabljenih in da je šlo za samostojno odločitev organizatorjev.

"Odločitev, da se na državno proslavo vabijo le zastavonoše in praporščaki z drogovi, ki imajo državni grb, in ne ostalih, predstavlja izločitev več domoljubnih in veteranskih organizacij ter ponovno razdvaja. To ni v duhu tega, kar bi si kot narod želeli," je v pismu Janši zapisala Pirc Musar.

Kot je poudarila, so člani vseh teh organizacij s svojim delovanjem v različnih zgodovinskih obdobjih prispevali k uporu, boju za svobodo in skrbi za ohranjanje vrednot, danes pa spomina na prelomne dogodke naše preteklosti. "Državne slovesnosti morajo biti prostor spoštovanja zgodovinskih dejstev, sodelovanja in povezovanja, domoljubja, hvaležnosti in krepitve narodne identitete," je zapisala.

Po njenih besedah je pomembno, da so te slovesnosti odprte in vključujoče ter da "dajejo priznanje različnim posameznikom, skupnostim in organizacijam, ki so s svojimi prizadevanji omogočili, da se lahko razvijamo v samostojni, suvereni in neodvisni Republiki Sloveniji". Zato meni, da je ob praznovanju dneva državnosti ustrezna in primerna udeležba vseh praporov in bojnih zastav, ne glede na simbole.

državna proslava vabilo Jelko Kacin Nataša Pirc Musar Janez Janša

Turista mislila, da je medved v kampu udomačena atrakcija

Celje in Idrija izstopata glede prisotnosti onesnaževal v tleh

24ur.com 'Združitev je bila simbol zmage slovenskega naroda nad krivicami'
24ur.com Dan civilne zaščite: 'Brez prostovoljcev si tega sistema ne moremo predstavljati'
24ur.com Bi dan slovenskega športa moral biti dela prost dan?
24ur.com Bomo dobili nov državni praznik: dan Triglava?
24ur.com Ali ob praznikih izobesite zastavo?
24ur.com Simbol ponosa bi poenotil tudi razdvojeno domačo politiko
24ur.com Ob dnevu državnosti poleg uradne tudi alternativna proslava
Priporoča
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
prepih
22. 06. 2026 20.38
Veliko Vas kritizira vse tiste kateri so nam priborili da Jaz sedaj lahko pišem v materinem jeziku , če tega sami NE marate zakaj koristite vse ugodnosti katere so tudi Vam dane . Pri nas NE kupujemo niti bele čokolade ker te barve NE prenašamo.
Odgovori
0 0
pusi
22. 06. 2026 20.32
Zvezda nima kaj delati na proslavi!!!!!!!!! Zvezda je negacija osamosvojitve.
Odgovori
+0
1 1
velikiblek
22. 06. 2026 20.29
NPM nikoli ni bila predsednica vseh Slovencev.
Odgovori
-1
0 1
Andrej 007
22. 06. 2026 20.25
Tudi predsednica bi morala biti za vse...pa ni.
Odgovori
+1
1 0
vranavrani
22. 06. 2026 20.12
Zvezda je simbol tistih proti katerim smo se l. 91 borili in jih pregnali.
Odgovori
+2
4 2
Slavko BabIč
22. 06. 2026 20.00
Zagabli ste se mi v teh 36 letih, levi, posebej pa desni!
Odgovori
+2
4 2
bojer
22. 06. 2026 19.58
Kacin se naj pogleda v ogledalo in nato odloča kdo sme na "našo" proslavo in kdo ne. Kacin ni tisti,, ki bi verniku zapovedal, da ne sme nositi obeska s križem in prav tako ni tisti, ki bi lahko borcem v drugi svetovni vojni določal ali smejo imeti zvezdo. Mimogrede zvezda ni enoznačna.
Odgovori
+2
4 2
bibaleze
Portal
Ob dnevu očetov sta poslala jasno sporočilo sinu Brooklynu
Družinska terapevtka: Popolnih družinskih počitnic ni – in to je v redu
Družinska terapevtka: Popolnih družinskih počitnic ni – in to je v redu
Nihče ni pričakoval, da bo ta nogometni zvezdnik tako strog oče
Nihče ni pričakoval, da bo ta nogometni zvezdnik tako strog oče
Renata Bohinc: "Pot ni bila lahka, a smo vztrajali"
Renata Bohinc: "Pot ni bila lahka, a smo vztrajali"
zadovoljna
Portal
Tako lepa je bila znana Slovenka na poročni dan
Vse podrobnosti najlepše poročne obleke zadnjih nekaj let
Vse podrobnosti najlepše poročne obleke zadnjih nekaj let
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, strelci si želijo pustolovščine
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, strelci si želijo pustolovščine
5 trendov kopalk, ki jih bomo nosile letos
5 trendov kopalk, ki jih bomo nosile letos
vizita
Portal
Izbruh vnetja oči v Ljubljani: Kako preprečiti širjenje?
Ste utrujeni in brez energije? Odkrijte ključ do boljšega počutja
Ste utrujeni in brez energije? Odkrijte ključ do boljšega počutja
WHO opozarja: Vročina kot tihi ubijalec terja tisoče življenj
WHO opozarja: Vročina kot tihi ubijalec terja tisoče življenj
Ali vitamin C resnično varuje vaše možgane pred staranjem?
Ali vitamin C resnično varuje vaše možgane pred staranjem?
cekin
Portal
Rekordi na borzah in AI-evforija: kako naj ravnajo vlagatelji?
To so najdražje 'malenkosti' na dopustu – in vsi jih plačujemo
To so najdražje 'malenkosti' na dopustu – in vsi jih plačujemo
Tri znamenja, ki bodo do avgusta dala odpoved
Tri znamenja, ki bodo do avgusta dala odpoved
Kampiranje na Hrvaškem dražje kot hotel?
Kampiranje na Hrvaškem dražje kot hotel?
moskisvet
Portal
Vsi gledajo njo, ne tekme: dekle nogometaša navdušuje nogometni svet
Večina ljudi tega sploh ne opazi, a jim vsak dan krade ure življenja
Večina ljudi tega sploh ne opazi, a jim vsak dan krade ure življenja
Umrl je legendarni TV-igralec – gledali ste ga desetletja
Umrl je legendarni TV-igralec – gledali ste ga desetletja
Orgije v hotelih, afere s piloti in drzne ponudbe potnikov: nekdanja stevardesa razkrila skrivnosti
Orgije v hotelih, afere s piloti in drzne ponudbe potnikov: nekdanja stevardesa razkrila skrivnosti
dominvrt
Portal
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
Napake pri načrtovanju kuhinje, ki pokvarijo videz in funkcionalnost
Napake pri načrtovanju kuhinje, ki pokvarijo videz in funkcionalnost
Katere rastline izbrati za zeleno oazo v vaši kopalnici?
Katere rastline izbrati za zeleno oazo v vaši kopalnici?
okusno
Portal
Preprosti poletni recepti s paradižniki, ki vedno navdušijo
Ne limonada ali ledeni čaj: to so najboljši napitki za hidracijo
Ne limonada ali ledeni čaj: to so najboljši napitki za hidracijo
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Če to pojeste za zajtrk, ne boste lačni vse do poznega popoldneva
Če to pojeste za zajtrk, ne boste lačni vse do poznega popoldneva
voyo
Portal
Wajib
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763