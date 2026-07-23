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Boris Mijič podjetje Progros podaril Roku Snežiču

Ljubljana, 23. 07. 2026 13.26 pred 5 minutami 2 min branja 60

Avtor:
Nika Kunaver M.P.
Boris Mijič

Poslanec Resnice Boris Mijič je podjetje Progros podaril davčnemu svetovalcu Roku Snežiču, razkriva pogodba o brezplačnem prenosu, ki smo jo pridobili v uredništvu.

Več ob 19. uri v oddaji 24UR.

"Odsvojitelj Boris Mijič brezplačno odsvoji celotni poslovni delež, ki ga ima v družbi Progros /.../" na eni strani in na drugi "pridobitelj Rok Snežič brezplačno prevzame od odsvojitelja Borisa Mijiča celotni delež v družbi Progros," piše v pogodbi o brezplačnem prenosu, ki smo jo pridobili.

Ob tem v pogodbi piše, da "odsvojitelj Boris Mijič jamči, da je poslovni delež, ki je predmet te pogodbe, prost vseh bremen". A da je Snežič v posebni izjavi dejal, da je seznanjen "s poslovanjem družbe, predvsem da je družba v poslovni izgubi ter posluje z negativnim kapitalom, kar pomeni, da je porabljen celoten osnovni kapital".

Snežič in Mijič sta v ponedeljek, 20. julija, pogodbo overila pri notarju.

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Davčni svetovalec je podjetje Progros po prevzemu, ki še ni vpisano v register, preimenoval v Klukec d. o. o. ter mu za glavno dejavnost dodal rejo kamel. "Zato, da bo Luka Mesec imel dejavnost, ki nima konkurence v Sloveniji in da bo uspel na podjetniški poti," nam je povedal ter se navezal na dve tožbi, ki ju je Snežič izgubil proti Luki Mescu, a ker Snežič nima denarja, da bi mu plačal za sodne stroške, sta sokoordinator Levice in njegov odvetnik podala izvršbo na Snežičevo podjetje Snežič d. o. o.

Preberi še Podjetje Progros po mesecu dni spet z novim direktorjem

Spomnimo, da je podjetniško delovanje Mijiča pod drobnogledom vse od njegovega nastopa funkcije poslanca Resnice, ko se je zvrstilo tudi več afer, povezanih z njim. Progros je visok davčni dolžnik; državi dolguje med 30.000 in 50.000 evrov neplačanih davkov in prispevkov.

Kot smo poročali, pa Mijiču 13 njegovih nekdanjih zaposlenih prek detektiva neuspešno vroča poziv za plačilo več kot 41.000 evrov neizplačanih plač, regresov in drugih prejemkov. Njegov strankarski vodja Zoran Stevanović je sicer poplačal tri delavce podjetja Progros, ki so ostali brez plač.

Potem ko je pred mesecem dni vodenje Mijičevega podjetja prevzel njegov oče, je poslanec pred dnevi vodenje podjetja prenesel na državljana Bosne in Hercegovine Admirja Kamerića. Okrožno sodišče v Ljubljani je spremembo na mestu direktorja Progrosa v register vpisalo 17. julija letos.

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KOMENTARJI60

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deltex
23. 07. 2026 13.49
No, tako. Pa smo na totalnem dnu. Mijić je dokazal, kam sodi, med goljufe, seveda. Ampak bo SDS to vse pokril.
Odgovori
0 0
Fluxx
23. 07. 2026 13.49
Važno je da Fajonko ne plačuje EU. Tisto je bilo treba vse sile napet. Medtem se Slovenijq pripravlja na vzgojo kamel.
Odgovori
0 0
krpati
23. 07. 2026 13.48
Pričakujem kamele naslednje leto v državnem zboru.
Odgovori
0 0
Tir1
23. 07. 2026 13.47
Balkan drži skupaj. Naš predsednik vlade pa meče polena ostalim, da izgubljamo vpliv. Balkan nas bo povozil tako. Ja Slovenci, vaš Janša nas bo pogubil!
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+2
2 0
pravica1
23. 07. 2026 13.47
HAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHHAA :D To je edino kar lahko rečemo, za norce nas imajo :D
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+1
1 0
Deep1
23. 07. 2026 13.46
Pa to je še za 1.april predobro. 😆🤡 Imamo predsednika vlade, ki so ga dobil pri prodaji orožja, patria, teš in taki se bodo borili proti korupciji! Prava tragikomedija!
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+3
3 0
M.M.Miša
23. 07. 2026 13.46
Dokler bodo taki , kot je Majič in podobni sedeli na stolih , kjer jim NI mesto, bo še več nezaupanja ............ 😡 Pričakujem odstop .Kdaj se bomo SLOVENCI zbudili ???
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+2
2 0
alien number 9
23. 07. 2026 13.46
pa kdaj boste pozaprli tole leglo.......delajo se norca iz cele SLO......aja pa čestitke vsem volilcem Resnice
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+3
3 0
inside1
23. 07. 2026 13.46
pa kako bo prosto bremen? tole je pa sedaj že res norčevanje iz sistema. torej sploh sistema in pravosodja nimamo, ne deluje.... To je pa že huje kot mafija....
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+2
2 0
hamo1234
23. 07. 2026 13.46
U kam je ta Slovenija zaridala. Noro!
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+1
1 0
levnuh, ne svecko
23. 07. 2026 13.46
Korenine " zla ", ki se kaže v neupoštevanju in nespoštovanju Ustave Republike Slovenije, demokratično sprejetih in veljavnih zakonov, nespoštovanju neodvisnosti državnih inštitucij, pravne države, segajo v čas trgovine z orožjem. Takrat se ni akterjem, rokomavhom in trgovcem s smrtjo v tej sramotni raboti, v tem so bili " člani " z vseh strani politične mavrice, zgodilo popolnoma nič. Mati vseh afer v Sloveniji se ni raziskala , sodno sprocesirala in najbolj vidni akterji v tej korupcijski in zločinski raboti niso bili obtoženi, obsojeni in odpeljani na prestajanje več desetletne zaporne kazni, samo zaradi principov: ... ja kaj pa bo o tem rekel demokratični zahod, ogroženo bo naša kandidatura za članstvo v EU, NATO-u, razkrinkani bodo tuji " tajni " dobavitelji orožja, dobave katerega so bile pod embargom... Zaradi lažnih strahov, cincavosti in naivnosti, smo še v večjem blatu. Vse obdobje samostojnosti se nam "tiči" režijo v obraz, prosto prisvajajo oblast in zasluge, neumen narod pa jih slavi in časti, ter jim v krvave roke podarja svojo usodo… znana in prepotentna ko ko ko pa misli, da je edina, ki izvaja demokracijo, ker menda samo ona "misli" s svojo glavo.
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+1
1 0
Mladi? Plasto
23. 07. 2026 13.46
Hehe .... Stranka ki se bori proti korupciji v španoviji z dr jem izogibanja plačevanja davka..... Pokamo od poštenosti 🤬🤣🤪😱
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0 0
stanga123
23. 07. 2026 13.45
Tolk o tem kolk je komu za delavce ...cirkus še hujši kot je bil
Odgovori
0 0
BSSistemTelaze
23. 07. 2026 13.45
Zakaj men nisi podaru??? Dej,ce se da vzamem jest podjetje ??
Odgovori
-1
0 1
Miki Rajkovi?
23. 07. 2026 13.45
in podjetje je Rok Snežič preimenoval v Klukec d.o.o. in za glavno dejavnost označil rejo kamel.
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+1
2 1
zajfa
23. 07. 2026 13.44
Pa kaj je v glavah teh ljudi ... O.K. šah ne pride v poštev; še človek ne jezi se bi se vprašal, če ga zmorejo.
Odgovori
+1
2 1
Roadkill
23. 07. 2026 13.44
Človek je pozabil da smo ga mi državljani zaposlili za določen čas. Najbrž zadnjič. Naj se tako tudi obnaša
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+1
2 1
Tir1
23. 07. 2026 13.44
Stevanivić, Mijić, Snežić, Janša. Kdo ali kaj nam vlada? Volivci, čestitam!
Odgovori
+3
4 1
janezdollar
23. 07. 2026 13.44
Kaj si nor kakšen kriminal…in mi mirno gledamo… 🤮🤮🤮 Desnica je res najnižja možna točka družbenega dna…res škoda, da partizani po 2sv. niso imeli dovolj časa…
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+3
4 1
Bombardirc1
23. 07. 2026 13.44
Tole prestopa vse meje dobrega okusa. A se desnjački sploh zavedate, kaj ste volili?
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+4
5 1
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