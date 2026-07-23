Boris Mijič podjetje Progros podaril Roku Snežiču

"Odsvojitelj Boris Mijič brezplačno odsvoji celotni poslovni delež, ki ga ima v družbi Progros /.../" na eni strani in na drugi "pridobitelj Rok Snežič brezplačno prevzame od odsvojitelja Borisa Mijiča celotni delež v družbi Progros," piše v pogodbi o brezplačnem prenosu, ki smo jo pridobili.
Ob tem v pogodbi piše, da "odsvojitelj Boris Mijič jamči, da je poslovni delež, ki je predmet te pogodbe, prost vseh bremen". A da je Snežič v posebni izjavi dejal, da je seznanjen "s poslovanjem družbe, predvsem da je družba v poslovni izgubi ter posluje z negativnim kapitalom, kar pomeni, da je porabljen celoten osnovni kapital".
Snežič in Mijič sta v ponedeljek, 20. julija, pogodbo overila pri notarju.
Davčni svetovalec je podjetje Progros po prevzemu, ki še ni vpisano v register, preimenoval v Klukec d. o. o. ter mu za glavno dejavnost dodal rejo kamel. "Zato, da bo Luka Mesec imel dejavnost, ki nima konkurence v Sloveniji in da bo uspel na podjetniški poti," nam je povedal ter se navezal na dve tožbi, ki ju je Snežič izgubil proti Luki Mescu, a ker Snežič nima denarja, da bi mu plačal za sodne stroške, sta sokoordinator Levice in njegov odvetnik podala izvršbo na Snežičevo podjetje Snežič d. o. o.
Spomnimo, da je podjetniško delovanje Mijiča pod drobnogledom vse od njegovega nastopa funkcije poslanca Resnice, ko se je zvrstilo tudi več afer, povezanih z njim. Progros je visok davčni dolžnik; državi dolguje med 30.000 in 50.000 evrov neplačanih davkov in prispevkov.
Kot smo poročali, pa Mijiču 13 njegovih nekdanjih zaposlenih prek detektiva neuspešno vroča poziv za plačilo več kot 41.000 evrov neizplačanih plač, regresov in drugih prejemkov. Njegov strankarski vodja Zoran Stevanović je sicer poplačal tri delavce podjetja Progros, ki so ostali brez plač.
Potem ko je pred mesecem dni vodenje Mijičevega podjetja prevzel njegov oče, je poslanec pred dnevi vodenje podjetja prenesel na državljana Bosne in Hercegovine Admirja Kamerića. Okrožno sodišče v Ljubljani je spremembo na mestu direktorja Progrosa v register vpisalo 17. julija letos.
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