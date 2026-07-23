Boris Mijič podjetje Progros podaril Roku Snežiču

Več ob 19. uri v oddaji 24UR.

"Odsvojitelj Boris Mijič brezplačno odsvoji celotni poslovni delež, ki ga ima v družbi Progros /.../" na eni strani in na drugi "pridobitelj Rok Snežič brezplačno prevzame od odsvojitelja Borisa Mijiča celotni delež v družbi Progros," piše v pogodbi o brezplačnem prenosu, ki smo jo pridobili. Ob tem v pogodbi piše, da "odsvojitelj Boris Mijič jamči, da je poslovni delež, ki je predmet te pogodbe, prost vseh bremen". A da je Snežič v posebni izjavi dejal, da je seznanjen "s poslovanjem družbe, predvsem da je družba v poslovni izgubi ter posluje z negativnim kapitalom, kar pomeni, da je porabljen celoten osnovni kapital". Snežič in Mijič sta v ponedeljek, 20. julija, pogodbo overila pri notarju.

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Davčni svetovalec je podjetje Progros po prevzemu, ki še ni vpisano v register, preimenoval v Klukec d. o. o. ter mu za glavno dejavnost dodal rejo kamel. "Zato, da bo Luka Mesec imel dejavnost, ki nima konkurence v Sloveniji in da bo uspel na podjetniški poti," nam je povedal ter se navezal na dve tožbi, ki ju je Snežič izgubil proti Luki Mescu, a ker Snežič nima denarja, da bi mu plačal za sodne stroške, sta sokoordinator Levice in njegov odvetnik podala izvršbo na Snežičevo podjetje Snežič d. o. o.