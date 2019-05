Boris Pahor poziva poslance, naj ohranijo ime praznika Primorske

"Velik slovenski domoljub, tržaški pisatelj Boris Pahor, je tik pred odločanjem v DZ o poimenovanju praznika vrnitve Primorske k matični domovini izjavil, da je po njegovem osebnem prepričanju treba upoštevati argumentacijo Državnega sveta RS in tako v poimenovanju praznika ohraniti dikcijo 'vrnitev'," so zapisali na spletni strani državnega sveta.

Pahor se je ob tem zahvalil poslankam in poslancem, ki so leta 2005 razglasili ta praznik kot državni praznik. Zanj kot Primorca je to tudi največji praznik Primorske in Slovenije in s tem velik razlog za praznovanje. Izrazil je upanje, da bodo tokrat poslanke in poslanci pri odločitvi prisluhnili argumentom in njegovemu osebnemu pozivu ter večinsko izglasovali staro poimenovanje praznika kot vrnitev Primorske matični domovini.