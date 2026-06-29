Boris Popovič tokrat v boj za Izolo, v Kopru naj bi kandidiral sin

V Kopru, Izoli in Piranu se bo za županske stolčke potegovalo kar nekaj že poznanih imen, ne le z Obale. Če tokrat začnemo v najmanjši od treh občin, v Izoli, je jasno, da bo ta dobila novega župana. Dosedanji Milan Bogatič je namreč napovedal, da se ne bo več potegoval za to mesto.

Precej možnosti ima tako dolgoletni koprski župan Boris Popovič, ki je že pred časom napovedal kandidaturo. Nasproti bi mu utegnila stati dva znana športnika, sedanji podžupan in nekdanji olimpijec Vasilij Žbogar ter nekdanji nogometni reprezentant Tonči Žlogar. V tekmo bi se lahko podala tudi poslanec Gibanja Svoboda Robert Janev in nekdanji televizijec Boštjan Klun.

Čeprav ponovne kandidature še ni potrdil, se bo skoraj zagotovo za tretji mandat potegoval sedanji koprski župan Aleš Bržan, obeta pa se ponovitev bitke Bržan – Popovič, le da bo tokrat v Kopru, kot kaže, kandidiral sin Borisa Popoviča, Nik Popovič. Svojo kandidaturo je že pred časom napovedal tudi predsednik Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič Plemeniti, za Gibanje Svoboda bo najverjetneje kandidirala podžupanja Mateja Hrvatin Kozlovič, za SDS pa Jure Colja.

In še Piran. Tukaj bo Andrej Korenika naskakoval svoj drugi mandat. Kdo pa bodo njegovi protikandidati? V tekmo bi se lahko spustila poslanka Socialnih demokratov Meira Hot, pa tudi Gašpar Gašpar Mišič, ki se praviloma vedno pojavi na volilnih lističih. Za kandidaturo bi se lahko odločil tudi Neset Dulai, direktor komunalnega podjetja Okolje Piran.