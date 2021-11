PRENOS V ŽIVO: Boris Sovič: Moja razrešitev je bila politično motivirana

Glavni očitek Soviču je letel na počasno priključevanje malih sončnih elektrarn na omrežje. Nanj naj bi bilo namreč treba čakati precej dlje kot drugod po Sloveniji. Sovič je to sicer že večkrat zanikal oziroma razložil, da imajo več vlog kot druga elektro podjetja. Sovič je povedal, da so nadzorniki svojo odločitev utemeljevali z več razlogi. Med drugim so namreč navedli, da bi naj bila družba slabo pripravljena na zeleno transformacijo, kar pa ni res, je dejal Sovič. Hkrati pa je, izjemno intenzivno razvijala lastne produkcijske potenciale, kar je ključno za prehod na zeleno transformacijo.

Ribič pa je potrdil tudi besede ljubljanskega župana Zorana Jankovića, izrečene v oddaji Ena na Ena z Urošem Slakom, da je generalni sekretar vladajoče SDS Borut Dolanc kar v pisarni vodje poslanske skupine Danijela Krivca v državnem zboru od njega zahteval, da zapusti vrh podjetja, ki ga je vodil več kot deset let.

V SDS pravijo, da je očitek, da je šlo za politično razrešitev, brez pomena. Kadrovske menjave v družbah, v katerih je država lastnica oz. je vpletena v lastniško strukturo, so po oceni SDS pogosto označene kot politične, ne glede na strokovnost (ali njeno pomanjkanje in gospodarsko vizijo imenovanih ali razrešenih kadrov.

V torek pa se je s funkcije predsednika uprave Gen-I-ja poslovil Robert Golob. V podjetju so potrdili, da je bil predlog za njegovo podaljšanje funkcije zavrnjen. Proti so glasovali vsi nadzorniki, imenovani po kvotah vladajoče koalicije, so pojasnili v največjem dobavitelju energije v Sloveniji. Prvi poskus rušenja Goloba z vrha Gen- I-ja in hkrati ustoličenja Jureta Sokliča, ki je blizu NSi, poznanstva z njim pa ne zanika niti minister Vrtovec, tako ni uspel. Sokliča z NSi-jem povezuje podjetje Hive IT, katerega ustanovitelj in solastnik je ravno Soklič, do maja pa je direktorski stolček zasedal Domen Uršič, sin Cveta Uršiča iz NSi, ki je trenutno državni sekretar na ministrstvu za delo.