Borut Pahor: Druge ali boljše alternative arbitražnemu sporazumu ni

Borut Pahor je bil še zadnjič na tujem kot predsednik. In kje drugje kot pri sosedih, s katerimi ga neločljivo povezuje arbitražni sporazum. "Določila arbitražnega sporazuma bodo slej kot prej veljala, ker druge ali boljše alternative ni," je v Zagrebu dejal Pahor. S hrvaškim kolegom Milanovićem sta se strinjala, da so po letih vzponov in padcev odnosi med državama zdaj zelo dobri, skoraj odlični, kar je še posebej pomembno v krizah. Energetska kriza zaradi ruske agresije na Ukrajino je bila tudi tema pogovorov Pahorja s predsednikom hrvaškega sabora Gordanom Jandrokovićem in premierjem Andrejem Plenkovićem.