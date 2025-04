Borut Pahor: Leva sredina nima več česa ponuditi

"Jaz mislim, da je leva sredina v zadnjih dvajsetih letih pokazala vse, kar ima, in da ni sposobna neke vsebinske regeneracije, kjer bi z neko strastjo nastopila pred ljudmi prihodnje leto in jih nagovorila, da jo zaradi vsebinskih razlogov volijo." Borut Pahor je tokrat brez dlake na jeziku večkrat ponovil, da upanja za slovensko levico pravzaprav ne vidi več.

Napake aktualne vlade in strici iz ozadja

In čeprav hkrati poudari, da je velik zagovornik javnega zdravstva, meni, da je treba "zasebni iniciativi dati več prostora". In to ne le v zdravstvu, po njegovem se je vlada nasploh postavila proti zasebnemu sektorju, še doda Pahor, ki je v 32 letih politične kariere zasedal praktično vse državne politične funkcije, se je pa zdaj tudi sam podal v zasebne vode, je ustanovitelj in direktor zasebnega Zavoda Prijatelji Zahodnega Balkana, in zdaj govori "kot analitik, ne kot politik".

Leve stranke po Pahorjevem mnenju v praktično vseh 20 letih, ko so bile na oblasti, pravzaprav nimajo prave moči, ampak jih po njegovem vedno vodijo centri moči zunaj uradne politike, kot je tudi sam že večkrat dejal, strici iz ozadja. Ki jih Pahor sicer tudi tokrat ni želel imenovati.