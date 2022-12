Ali so odlikovanja, ki jih je nekdanji predsednik republike Borut Pahor vrnil šesterici osamosvojiteljev, ustrezno vzeli iz muzeja? Muzej novejše zgodovine Slovenije, ki jih je hranil kar dve desetletji, z izpeljanim postopkom ni prepričal ministrstva za kulturo. Opozarjajo, da jih o tem sploh niso nič vprašali, čeprav so varuhi in upravljalci muzejske politike ter muzejev, s tem pa tudi tamkajšnjih predmetov. In kako bodo ukrepali?