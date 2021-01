Borut Pahor vročil zahvalo Radiu Študent

Predsednik republike je zahvalo RŠ vročil za več kot polstoletno opravljanje civilnodružbenega in kulturno-izobraževalnega poslanstva, ki ostaja izjemnega pomena za skupnost in prihodnost novinarstva, so zapisali v njegovem uradu.

Pahor je ob izročitvi zahvale direktorici RŠ izpostavil, da je RŠ prvi v vrsti tistih, ki bodo v letošnjem letu, ko obeležujemo 30. obletnico nastanka samostojne države, prejeli zahvalo predsednika republike. To namerava vročiti tistim posameznikom in organizacijam, ki so pomembno prispevali k demokratizaciji in ustanovitvi države ter njenemu razvoju. Zahvalo prejme RŠ tudi za "neposreden prispevek zlasti k procesu demokratizacije v drugi polovici 80. let in na prelomu v 90. leta, pa tudi za ustanovitev samostojne slovenske države, njeno obrambo, diplomatsko priznanje in tudi za njeno ustavno konstituiranje", je dejal.

Spomnil je, da korenine RŠ segajo še v čas, ko je bil tudi sam študent. Kot je dejal, je RŠ takrat med študenti užival spoštovanje, avtoriteto, priljubljenost. "Imeli smo vas za naš radio in domišljam si, da je tako tudi danes," je dodal. Poslanstvo RŠ po Pahorjevih besedah "sega daleč čez služenje interesu študentske populacije", RŠ "ohranja in krepi poslanstvo v javnem interesu". Predstavnikom RŠ je zaželel, da "rešijo nastale težave v dialogu, si zagotovijo stabilno financiranje in še naprej ohranjajo to neprecenljivo poslanstvo".