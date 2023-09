Borut Pahor začenja novo kariero

Ni klasična služba. Je pa možnost za dober zaslužek. Poglejte nabor imen. Izberite temo, ki vas zanima. Sporočite, za kakšen dogodek gre, in agencija uredi vse ostalo. To je kariera, ki jo je po dolgoletnem političnem življenju izbral nekdanji predsednik in premier. Borut Pahor, nekdanji predsednik države, slednje komentira: "Jaz bom pravzaprav v Sloveniji prvi predsednik, ki bo po končanem prehodnem obdobju v pisarni bivšega predsednika šel na poslovni trg."

Geopolitika, Zahodni Balkan, posledice vojne v Ukrajini, pa tudi skrivnost več kot 30-letnega delovanja v notranji politiki je nabor tem, o katerih vam lahko predava Borut Pahor. "Sodelovanje v tem demokratičen prehodu iz enega režima v demokracijo in vse pasti, uspehe in probleme, ki smo jih na tej poti doživeli. Po drugi strani pa vidim, da se nekateri zanimajo tudi za zgodbo, kako lahko nekdo devetkrat zapored zmaga na volitvah," dodaja Pahor.

Na prostem trgu se s tem lahko zelo različno zasluži. Od nekaj tisočakov do nekaj deset tisočakov – minus provizija, je razvidno iz cen konkurenčnih agencij. Cena pa je odvisna tudi od tega, kdo predava in komu predava. Pahor pa svojega cenika ne razkriva. Pravi, da je dovolj, da lahko z nekim zadovoljstvom to opravljaš in se temu tudi posvetiš. Seveda ima tudi druge ambicije, ker to vendarle ne zadostuje. "Je sicer dober, ni pa predvidljiv zaslužek," še pojasnjuje.

Odvisen je od povpraševanja na trgu. Do konca decembra gredo sicer vsi Pahorjevi honorarji v državni proračun, ko se mu bo izteklo enoletno obdobje nekdanjega predsednika republike, pa bodo zaslužki njegovi. Hkrati pa je Pahor sprejel tudi službo predstojnika katedre za slovenski nacionalni program na Jambrekovi univerzi. "To ne pomeni, da bom predaval, saj nisem habilitiran, nimam doktorata. Dogovorili smo se za vrsto drugih stvari, ki me zelo veselijo in se jih bom z veseljem lotil. Zaenkrat to opravljam pro bono. Če in kolikor bo pa to drugače po novem letu, pa se bom dogovoril z vodstvom univerze," razlaga Pahor.

To je tudi odgovor, ali ga bomo še kdaj videli v domači politiki, kjer pred evropskimi volitvami tako ostaja le želja več strank, ki bi ga želele na svoji listi. Za podobno potezo se je sicer nedavno odločila tudi nekdanja finska premierka Sanna Marin, ki se je pridružila fundaciji Pahorjevega političnega vzornika – Tonyja Blaira.