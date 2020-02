Borze navzdol, cene zaščitnih mask in razkužil navzgor

V lekarnah in specializiranih prodajalnah so zaščitne maske pošle, najde se jih le še v redkih trgovinah, a njihova cena je poskočila v nebo. Za nekaj odstotkov se je zvišala tudi cena razkužil za roke, a največ povpraševanja je prav po maskah, čeprav strokovnjaki poudarjajo, da so za zdrave ljudi neuporabne.

Številni indeksi na svetovnih borzah so se potopili v rdeče številke. Vlagatelje namreč skrbi širjenje koronavirusa po svetu in njegov vpliv na svetovno gospodarstvo. A če so se borzni indeksi znižali, se je cena zlata zvišala, dražijo pa se tudi izdelki, ki pomagajo pri preprečevanju širjenja koronavirusa. Zaščitne maske so sicer že pošle, tam kjer jih je še mogoče dobiti, pa so cene skočile v nebo. Bralec nam je sporočil, da je konec januarja paket s 50 zaščitnimi maskami kupil za dobre tri evre, danes pa jih sploh ne moreš več kupiti, če pa jih že lahko kje, pa je njihova cena občutno višja. Bralec je zaščitne maske kupil za dobre tri evre. FOTO: Bralec Iz podjetja Art kozmetika, kjer lahko paket s 50 maskami kupite po ceni 39 evrov, so nam sporočili, da so ceno zaščitnih mask dvignili, ker se je dvignila tudi nabavna cena na veliko, ki je okoli 0,6 evra na kos, kar je 40-krat več kot prej. "Poleg tega jih sploh v Evropi, še manj pa na Kitajskem, ni možno več nabaviti. Bojim se, da bodo kmalu zaloge povsem pošle. Tudi mi smo prodajo omejili na pet paketov na kupca," je sporočil Damjan Zupan, direktor omenjenega podjetja, in dodal, da se je za nekaj odstotkov povišala tudi cena razkužil, vendar je teh na trgu še dovolj. V lekarnah medtem pravijo, da se cena razkužil za roke pri njih ni zvišala. Cena zaščitnih mask je poskočila v nebo. FOTO: Posnetek zaslona Zanimivo je, da se kupci prvenstveno odločajo za nakup zaščitnih mask, čeprav strokovnjaki poudarjajo, da so za zdravega človeka te neuporabne, medtem ko razkužilo za roke kupijo le redki, čeprav so ta bolj učinkovita pri preprečevanju širjenja okužbe. V nekaterih lekarnah se kupci celo vpišejo na čakalni seznam za nakup zaščitnih mask, lekarnarji pa jim namesto zaščitnih mask svetujejo nakup razkužil za roke, vendar se menda le malo kupcev odloči za nakup.