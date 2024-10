Boscarol bi v BTC-ju gradil stanovanjsko sosesko 'po dostopnih cenah'

Kot je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal solastnik in direktor družbe Boscarol Ivo Boscarol, želijo na zemljišču, ki so ga leta 2022 kupili od družbe Žito v lasti hrvaške Podravke, srednjeročno objekte, ki se jih da revitalizirati, obdržati in jih nameniti za storitvene dejavnosti. Najprej bo med drugim prenovljen lokal McDonald's, postavljene bodo polnilnice za električna vozila in paketomat Pošte Slovenije.

Za kompleks, v katerem so bili med drugim poslovni prostori družbe Žito ter žitni silosi in mlin, so proučevali možnosti nadaljnje uporabe, denimo za hranilnike električne energije ali stanovanja, a gradnja ne ustreza standardom za takšno uporabo. Zato so se jih odločili porušiti. A ker imajo objekti, v katerih je skupno 135 celic, v katerih je bilo mogoče skladiščiti skupno 66.000 ton žita, po Boscarolovih besedah zgodovinsko vrednost, jim posvečajo veliko pozornosti.