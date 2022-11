Boscarol izpolnil obljubo: gasilci na račun dobili 1,47 milijona evrov

Medtem ko so se slovenski gasilci poleti na Krasu spopadali z uničujočimi ognjenimi zublji, je podjetnik Ivo Boscarol spodbudil njihova prizadevanja in obljubil, da bo podvojil znesek nagrade, ki ga je gasilcem sicer napovedala vlada. Boscarol je zavezo izpolnil in Gasilski zvezi Slovenije nakazal 1,47 milijona evrov v zahvalo za pomoč pri gašenju požarov na Krasu.

Ivo Boscarol je v obliki donatorske pogodbo Gasilski zvezi Slovenije (GZS) nakazal 1,47 milijona evrov 24. oktobra. Denar si bodo razdelile organizacije prostovoljnih gasilcev na podlagi kriterija sodelovanja prostovoljcev pri gašenju požara. "Zbiranje podatkov o prisotnih gasilcih je trajalo kar nekaj časa, zato se vsem udeleženim opravičujem za čakanje na donacijo, a treba je bilo narediti tudi koncept in legalno osnovo za nakazilo," je Boscarol zapisal v sporočilu za javnost. icon-expand Ivo Boscarol FOTO: Aljoša Kravanja Kot je pojasnil, se je z donacijo želel zahvaliti gasilcem za trud in jih spodbuditi, da bodo zdržali "v peklenskih razmerah": "Donacija ni imela namena posegati v obstoječi način in koncept prostovoljnega gasilstva v Sloveniji ali ga spreminjati v plačane intervencije, ampak prispevati po svojih močeh ter motivirati tudi druge, da bi prispevali sredstva za dodatno motivacijo tistim, ki so s svojim trudom ohranili vsa človeška življenja ter prav vse hiše na Krasu." PREBERI ŠE Obljubljene nagrade: 'Niti en gasilec ni pomagal zaradi denarja' Po oceni Zavoda za gozdove Slovenije je požar, ki je na Krasu divjal med letošnjim 17. julijem in 1. avgustom, zajel 3707 hektarjev površin, od tega 2902 hektarja gozdov. Boscarol je že med požarom napovedal: "K vsemu, kar bo dala vlada, bom dodal enak znesek. Lahko bo to petsto tisoč, milijon, dva milijona, ne vem, koliko bo, toliko bom pač dal zraven." icon-expand Končna ocena škode zaradi požara na Krasu je 26,88 milijona evrov. FOTO: Bobo Končna ocena škode zaradi požara, ki jo je navedla vlada, je 26,88 milijona evrov. Ta po navedbah vlade ne dosega praga za odobritev pomoči iz Solidarnostnega sklada EU. Prag za odobritev pomoči iz sklada za Slovenijo znaša 279,4 milijona evrov. PREBERI ŠE Kras ostal brez pomoči iz Solidarnostnega sklada EU Kot so pojasnili na vladi, je prag za odobritev pomoči iz omenjenega evropskega sklada določen po kriterijih uredbe, v skladu s katero naravna nesreča velja za hudo, če povzroči neposredno škodo, ki je ocenjena na več kot tri milijarde evrov ali predstavlja več kot 0,6 odstotka bruto nacionalnega dohodka države prejemnice. Slovenija tako vloge za koriščenje pomoči Solidarnostnega sklada EU ne bo posredovala Evropski komisiji, so zapisali na vladnem uradu za komuniciranje.