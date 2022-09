Boscarol: Kolosej si zasluži nekdanjo slavo in novo vsebino

Kljub temu, da kinematografska dejavnost ne cveti, se je Ivo Boscarol odločil za nakup nekdaj mogočnega Koloseja, ki je v pričetku 21. stoletja obljubljal novo poglavje slovenske kinematografije. Slovenski poslovnež namreč meni, da si "tak biser zasluži nekdanjo slavo in novo vsebino." Iz Koloseja želi narediti lepo zgodbo, ki bo imela "jutranjo, popoldansko in tudi večerno vsebino." Zato direktor Pipistrela namerava obdržati le del kinematografskih dvoran, v novo pripoved pa želi vključiti tudi kongresni turizem in t. i. nove vsebine. "V sklopu Koloseja je tudi dvorana s 500 sedeži. Kongresni turizem je zato sigurno ena od možnosti. Tudi za t. i. nove vsebine, kot je e-šport je že vse pripravljeno; so platna in je ozvočenje," je o načrtih povedal Boscarol in dodal, da si družabni center zasluži tudi dobro gostinsko ponudbo.

Slovenski podjetnik je bil sicer presenečen, da sta bila na dražbi samo dva druga dražitelja, ki sta uveljavljala predkupno pravico oziroma izločitveni upnik. Oba sta se tudi odpovedala dvigovanju cene. "Čudi me, da ljudje, moji kolegi, ne vidijo potenciala takšne nepremičnine. Morda pa se bojijo kakšnih zgodb iz ozadja. Vendar če nekdo kupi na dražbi, nima težav s preteklostjo," je optimističen Boscarol, ki nakup Koloseja vidi kot dolgotrajno naložbo. "V času velike inflacije je to dobra nepremičninska naložba tudi za v bodoče, ne glede na to, kaj se bo zgodilo," je povedal.