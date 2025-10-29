Svetli način
Slovenija

Boscarol odkupil Cimosov kompleks v Senožečah

Ajdovščina, 29. 10. 2025 11.34 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , D. S.
Podjetje Boscarol je od koprskega Cimosa odkupilo industrijski kompleks v Senožečah, ki ga namerava oddajati v najem. Kot so sporočili iz ajdovske družbe, gre za strateško naložbo, saj večjih industrijskih nepremičnin na širšem območju Krasa oziroma južne Primorske primanjkuje.

Lokacija v Senožečah zaradi dostopnosti do glavnih prometnih povezav omogoča učinkovito mednarodno logistiko in distribucijo blaga v vse smeri oziroma do različnih trgov, so izpostavili v družbi Iva Boscarola.

Kompleks obsega zemljišče v skupni velikosti prek 30.000 kvadratnih metrov in objekte skupne neto tlorisne površine 11.700 kvadratnih metrov. V kompleksu je tudi veliko zunanje parkirišče.

Cimos
Cimos FOTO: Bobo

Kot so zapisali v sporočilu, nakupne cene zaradi pogodbene klavzule ne smejo razkriti.

Da se za Cimosov obrat zanima ajdovska družba, so že februarja poročale Primorske novice. Cimosov lastnik, nemški finančni sklad Mutares, je za obrat v divaški občini in spremljajoče zemljišče postavil izklicno ceno 4,2 milijona evrov brez davka.

Zgodbe Akrobatov z Ivom Boscarolom
Zgodbe Akrobatov z Ivom Boscarolom FOTO: POP TV

Družba Boscarol bo objekt oddajala v najem. Ocenjujejo, da so industrijski objekti znotraj kompleksa primerni predvsem za enega najemnika, zlasti za večje kolektive, saj ima pisarniške prostore in kuhinjo z jedilnico.

Industrijski objekti ponujajo številne možnosti različne uporabe, od proizvodnih obratov do skladiščnih zmogljivosti, so zapisali v podjetju. Objekt je po njihovih navedbah v dobrem stanju in je že na voljo za potencialne najemnike.

cimos boscarol kompleks najem naložba
.Avtodom
29. 10. 2025 12.43
Vse čestitke.
ODGOVORI
0 0
KatiFafi
29. 10. 2025 12.42
+2
Kupi naj tudi to smetišče od Golobove vlade.
ODGOVORI
2 0
Petur
29. 10. 2025 12.40
dobro manipulira lojzov prijatelj
ODGOVORI
0 0
speedstar
29. 10. 2025 12.35
-1
Koliko je moral plačat, da so mu Proplus osebni piarovci.
ODGOVORI
0 1
Infiltrator
29. 10. 2025 12.22
+0
Tale je tudi en mutibarič
ODGOVORI
5 5
tornadotex
29. 10. 2025 11.42
+4
Odličen za izdelovanje dronov ali raket..potrebovali jih bomo..
ODGOVORI
4 0
