Boscarol odkupil Cimosov kompleks v Senožečah

Lokacija v Senožečah zaradi dostopnosti do glavnih prometnih povezav omogoča učinkovito mednarodno logistiko in distribucijo blaga v vse smeri oziroma do različnih trgov, so izpostavili v družbi Iva Boscarola.
Kompleks obsega zemljišče v skupni velikosti prek 30.000 kvadratnih metrov in objekte skupne neto tlorisne površine 11.700 kvadratnih metrov. V kompleksu je tudi veliko zunanje parkirišče.
Kot so zapisali v sporočilu, nakupne cene zaradi pogodbene klavzule ne smejo razkriti.
Da se za Cimosov obrat zanima ajdovska družba, so že februarja poročale Primorske novice. Cimosov lastnik, nemški finančni sklad Mutares, je za obrat v divaški občini in spremljajoče zemljišče postavil izklicno ceno 4,2 milijona evrov brez davka.
Družba Boscarol bo objekt oddajala v najem. Ocenjujejo, da so industrijski objekti znotraj kompleksa primerni predvsem za enega najemnika, zlasti za večje kolektive, saj ima pisarniške prostore in kuhinjo z jedilnico.
Industrijski objekti ponujajo številne možnosti različne uporabe, od proizvodnih obratov do skladiščnih zmogljivosti, so zapisali v podjetju. Objekt je po njihovih navedbah v dobrem stanju in je že na voljo za potencialne najemnike.
