Boscarol odkupil Cimosov kompleks v Senožečah

Lokacija v Senožečah zaradi dostopnosti do glavnih prometnih povezav omogoča učinkovito mednarodno logistiko in distribucijo blaga v vse smeri oziroma do različnih trgov, so izpostavili v družbi Iva Boscarola.

Kompleks obsega zemljišče v skupni velikosti prek 30.000 kvadratnih metrov in objekte skupne neto tlorisne površine 11.700 kvadratnih metrov. V kompleksu je tudi veliko zunanje parkirišče.