Kako bo videti neluksuzna soseska? 15-minutno mesto, kjer bo vse pri roki

Pa bo cena 3000 evrov za kvadratni meter, ki jo je napovedal, uresničljiva, glede na to, da so se odločili, da so zaprosili za spremembo prostorskega načrta za celotno območje, kar bi lahko trajalo kar pet let? Boscarol je napovedal tudi prenovo objekta Kolosej, ki se bo poimenoval v kompleks Odiseja, ki naj bi ga odprli po novem letu.

"Gradnja v Ljubljani je predraga. Tu imamo rezervo, ustavila se je tudi inflacija, menim pa, da se bo tudi nepremičninski trg umiril, zato verjamem, da nam bo z malo sreče uspelo ponuditi obljubljeno ceno," Ivo Boscarol odgovarja na vprašanje, ali jim bo čez pet let res uspelo ponuditi stanovanja po ceni okoli 3.000 evrov na kvadrat. Tudi, če bi se cena dvignila, bi bila njihova stanovanja še vseeno dostopna, zatrjuje.