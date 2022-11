Boscarolovi milijoni: 'Najljubši dokument ob poročnem in rojstnem listu otrok'

"Dokument o večmilijonski donaciji zdravstvenemu domu Ajdovščina je eden mojih najljubših papirjev, poleg poročnega in rojstnih listov otrok." Takole je donacija Iva Boscarola razveselila direktorja ajdovskega zdravstvenega doma Egona Stoparja. Kar 25 milijonov je šlo v roke občine, od tega 10 milijonov za izgradnjo novega zdravstvenega centra, še 10 milijonov za reševalno-helikopterski center, skoraj milijon in pol pa za gasilce. Tu pa je še donacija vipavski škofijski gimnaziji, ajdovskem župnišču, tamkajšnjemu aeroklubu in zaposlenim, ki so bili zaslužni za Pipistrelovo zgodbo. Skupaj torej kar 30 milijonov. Pa je to Boscarolova zadnja donacija?

Donacija za donacijo – 30 milijonov iz kupnine Pipistrela je razdeljenih. Največja zasebna donacija v zgodovini Slovenije, kar 25 milijonov, gre v ajdovsko občino, kjer bo kmalu zrasel nov zdravstveni center. "Ta papir je verjetno eden meni najljubših dokumentov poleg poročnega lista in rojstnih listov hčerk, ki sem jih dobil v življenju," je na večmilijonsko donacijo dejal direktor Zdravstvenega doma Ajdovščina Egon Stopar. Od 25 milijonov jih bo 10 šlo za helikopterski center, ki ga bodo lahko uporabili tudi za gašenje požarov na Krasu. Predvidoma čez tri leta pa bodo prav tako za 10 milijonov zrasli tudi nov zdravstveni dom, urgenca in lekarna. Zdajšnji prostori so namreč premajhni in logistično težko dostopni. "Načrtujemo, tečejo pa tudi že konkretne aktivnosti. V teh dneh bo izdan razpis za idejno zasnovo," je povedal Stopar.

icon-expand Ivo Boscarol FOTO: Miro Majcen

Občina je ob tem dobila še štiri milijone za letalski muzej s centrom znanosti in milijon za ozelenitev mesta in podeželja. "Gre za izjemno dejanje Taje in Iva Boscarola, za kar smo jima hvaležni. Takšna donacija se v naši državi še ni zgodila, kaj šele, da bi se zgodila na nivoju kakšne občine," pa je dejal župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin. Kam vse pa je šlo Boscarolovih 30 milijonov? Največ – več kot polovico – je dobila ajdovska občina, skoraj milijon in pol pa Gasilska zveza Slovenije. Donacije pa so šle tudi drugim – denimo vsem zaposlenim, ki so pripomogli pri uspešni Pipistrelovi zgodbi, škofijski gimnaziji v Vipavi, tamkajšnji župniji, pa tudi aeroklubu Ajdovščina. Pipistrel je namreč v svoji zgodovini prejel šest milijonov subvencij, zato sta Taja in Ivo Boscarol želela vrniti uslugo in denar podariti v javno dobro – v projekte širšega družbenega pomena.