Boscarolovi vtisi iz Washingtona: Melania v Beli hiši govorila slovensko

Ko je bil slovenski podjetnik Ivo Boscarol pred leti povabljen na kosilo z britansko kraljico Elizabeto II ., je menil, da se mu kaj bolj impozantnega ne more zgoditi. Nato pa je dobil vabilo na inavguracijo Donalda Trumpa . Boscarol je v Washingtonu preživel kar pet dni, polnih nepozabnih dogodkov. Udeležil se je nedeljskega zborovanja Trumpovega republikanskega gibanja Make Amerika Great Again , slovesne zaprisege na Kapitolu, gala večera.

Bil je eden od zgolj štirih Slovencev, ki so dobili uradno vabilo na predsedniško zaprisego. Poleg njega so bili to še priznana zdravnica Metka Zorc , ki z družino Trump-Knavs že vrsto let goji zelo dobre odnose, ter njena sestra Ruda Zorc Pleskovič skupaj s soprogom Alojzem Pleskovičem.

Boscarol je razkril, da je šlo za uradno vabilo komiteja, predsednika Trumpa in podpredsednika JD Vanca . " Videti je, da se vzpostavlja neka vzporedna povezava med Slovenijo in Belo hišo. Kaj bo to v naslednjih letih pomenilo, ne vem. Vendar je to znak, da si želijo nekako neke povezave s Slovenijo, čeprav se je politika postavila na stran protikandidatke oziroma na demokratsko stran ," je spomnil na podporo Kamali Harris .

Naslednji dan jih je čakala še ena večerja, na kateri so se srečali z ljudmi, kot je drugi najbogatejši Zemljan Jeff Bezos , s katerim je Boscarol tudi kramljal in se fotografiral.

Že prvi dan so bili vabljeni tudi na posebno večerjo, kjer so spoznali zanimive goste, ki skrbijo za predsedniški par, za njegovo urejenost, fotografiranje. Na svečani večerji po inavguraciji so imeli mizo čisto blizu predsedniške saj so bili v družbi Viktorja Knavsa , očeta prve dame Melanie Trump.

"Te dni je bil Washington verjetno najbolj varovano mesto," se spominja. Vseeno pa pravi, da niti enkrat niso morali pokazati osebnega dokumenta, za noben dogodek. "Niti v ponedeljek ne, ko smo bili samo štirje vabljeni, tisti, ki smo imeli uradna vabila. Ko so bili tam res najbogatejši ljudje na svetu, predsedniki držav. Potem veste, da je bilo to organizirano na način, da smo se vsi zelo dobro počutili. V zraku smo videli brezpilotne letalnike in helikopterje, ampak tega nismo čutili. Tudi vsa policija, varnostna služba, vsi so bili izjemno prijazni in uslužni. In to ne samo do nas, ki smo bili pač posebni gostje, ampak tudi do drugih," se je navduševal nad organizacijo.

"Padli" v snemanje filma o Melanii

Sreda pa je bila dan za organiziran ogled Bele hiše, po kateri jih je popeljal Trumpov tast, tam pa so se srečali tudi s prvo damo. "Ona je bila, ne glede na to, da je bil to drugi dan po inavguraciji, že polno vpeta v obveznosti. Zdaj snemajo film o njej," je Boscarol razložil, da so "padli" prav v snemanje filma. "Vendar si je vzela čas, se pogovorila z nami, z vsakim posebej. Govori čisto slovensko," je razkril, da je "zelo prijetna gospa".