Bosna in Hercegovina – na poti kam?

Velik problem predstavlja izjemno zapleten politični in upravni sistem, ki dela državo popolnoma disfunkcionalno. V BiH obstajajo številne ravni odločanja, pariteta in etnične kvote v vseh ključnih institucijah, podvajanje odločanja itd., pri čemer vsaka izmed treh etničnih skupnosti lahko blokira odločitve. Sistem, kot je bil vzpostavljen v BiH z daystonskim sporazumom, bi bil lahko blizu koncepta konsociativne demokracije. Ta koncept je razvil nizozemski politolog Arendt Lijphart, temelji pa na ideji, da v globoko razdeljenih družbah (po etnični, verski in lingvistični ločnici) različne družbene skupine med seboj nimajo preveč stičnih točk, vsa raven sodelovanja in dogovarjanja je na političnih elitah, ki druga drugo nadzirajo in omejujejo. To bi pomenilo sodelovanje etničnih elit v BiH in pa možnost vzajemnega nadzora in omejevanja. Vendar daytonski sistem ne le, da ne daje takšnih rezultatov, temveč se je v pogojih odsotnosti jasne perspektive ob podžiganju nacionalističnih strasti od znotraj in zunaj ta sistem izrodil v paralizo države.

Dodano nestabilnost za državo predstavlja funkcija visokega predstavnika za BiH, ki jo trenutno zaseda Christian Schmidt, dolgoletni politik nemške konservativne stranke CSU. Položaj sedanjega visokega predstavnika Schmidta je problematičen zaradi ne povsem jasne opredelitve, kaj je potrebno, da bi le-ta lahko zasedel položaj. Namreč zaradi nepotrditve Schmidta v Varnostnem svetu OZN Rusija, Kitajska in srbska stran zagovarjajo stališče, da le-ta nima mandata OZN-a, medtem ko ga bolj kot ne ves preostali svet, pa tudi hrvaška in bošnjaška stran, sprejemata kot visokega predstavnika za BiH. Vendar četudi spregledamo te pravno formalne zaplete glede imenovanja sedanjega visokega predstavnika, pa so že sam obstoj in pristojnosti visokega predstavnika izjemno problematične. Namreč vse od sprejetja bonnskih pooblastil položaj visokega predstavnika v marsikateri točki spominja na kolonialnega upravnika tujih sil, ki lahko sprejema zakone onkraj ali mimo interesov in strinjanja političnih blokov in celotnega ljudstva. Ideja, da bi se ravno prek posredovanja zunanjih instanc lahko presegla blokada delovanja države, je hkrati spremljana z globokim nestrinjanjem, da tujci odločajo z dekreti o prihodnosti države.

In tako pridemo do etnične oz. nacionalistične politike, ki ima v BiH izjemno plodna tla. Sosednji državi – Srbija in Hrvaška – imata lastne interese in zdi se, da skušata ohraniti status quo, saj jima to daje legitimnost za različne politične zahteve. Za celotno regijo pa ostaja problem, ki je prisoten že več stoletij in ki se simbolno preslikava na BiH tudi danes. Balkan je namreč že od nekdaj bil ključen za velesile zaradi geostrateške lege. In tudi danes ni nič drugače, kar se kaže na primeru BiH zelo jasno. Različne velesile podpirajo različne rešitve za državo, ki pa jih potem poskušajo uveljaviti domače politične elite. Posebnost je ta, da ta cepitev na osnovi tujih interesov, ki jih zastopajo domače politične elite, v veliki meri odslikava nacionalne delitve. Primer različnih non-paperjev o prekrajanju meja na Balkanu v širšem kontekstu rešitve kosovskega vprašanja je možnost za prekrajanje meja postavil kot vse bolj realno, pri čemer je zelo očitno, da obstajajo precej različni pogledi med različnimi velesilami (ZDA, Kitajska in Rusija), medtem ko pa EU nikakor ne najde ustreznih rešitev.