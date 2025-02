Bošnjak: ESČP potrebuje pomoč zaradi neutemeljenih kritik

Sodišče v Strasbourgu vsak dan prejme več sto pritožb v zvezi z eno od 46 držav podpisnic Evropske konvencije o človekovih pravicah. Vendar je zaradi obrambe pravic včasih tarča ostrih kritik kot na primer, ko je Združenemu kraljestvu prepovedalo deportacijo migrantov v Ruando.

"Časi so se spremenili," je poudaril slovenski sodnik na ESČP Marko Bošnjak na letni novinarski konferenci. Kot je pojasnil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, je bilo desetletja samoumevno, da o pravni državi ter spoštovanju sodne institucije in sodnih odločb ni mogoče razpravljati, danes pa je javna razprava postala bolj brutalna.

Dejal je, da kritika ESČP včasih prizadene srce evropskih vrednot. "Upreti se moramo kritikam, ki so neutemeljene, nespoštljive in niso v skladu z nalogo, ki jo opravljamo," je poudaril in dodal, da v tem boju sodišče potrebuje pomoč politikov, institucij ali medijev.