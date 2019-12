Bošnjak vztraja: KPK je sprejela ugotovitev, ki si jo je želela, ne, ki bi jo smela

Viceguverner Banke Slovenije Marko Bošnjak je ravnal v nasprotju s pričakovano integriteto, je po več mesecih ugotovila Komisija za preprečevanje korupcije. Kot smo poročali pred dnevi, so v postopku namreč ocenili, da bi moral delodajalcu - torej Banki Slovenije - sam predložiti listine in pojasnila, s pomočjo katerih bi se dalo jasno zavrniti očitke o domnevnem neplačevanju davkov pri oddajanju nepremičnine. A tega ni storil, zato sum, ki se je pojavil na podlagi poročanja medijev, in sicer da naj bi stanovanje v Ljubljani oddajal na črno ter tako utajil davek, ostaja.

Se je pa zdaj odzval tudi Bošnjak. Ta s pomočjo odvetnikov še vedno vztraja, da delodajalec takih podatkov ne more zahtevati in da je zato tudi v zaključkih KPK vrsta nepravilnosti. "KPK je sprejela ugotovitev, ki si jo je želela, ne ugotovitve, ki bi jo smela," sporoča Bošnjak. Še več, obrnil se je tudi na sodišče, od katerega je zahteval celo začasno odredbo zadržanja javne objave dokumentov KPK, a je bil v tem delu neuspešen. Vseeno pravi: "Do končnega izreka sodišča je pravno preuranjeno in z mojega vidika tudi izrazito nepošteno oblikovati zame škodljive zaključke, vsekakor tudi s strani Banke Slovenije."

"Biti viceguverner je zelo zelo visoka funkcija, v bistvu druga najvišja funkcija v bančnem sistemu," pa viceguvernerju žuga prvi mož KPK Boris Štefanec.