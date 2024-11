Bosta Koper in Izola znova postala otoka?

Če ne bomo ukrepali, bodo naša obalna mesta v nekaj desetletjih pod vodo. Gladina morja se bo namreč do konca stoletja dvignila za več kot meter. Ob ekstremnih plimah, ki so že zdaj vse pogostejše, pa bo voda segala še više. Koper in Izola bi lahko znova postala otoka. Tako kažejo projekcije na podlagi podatkov zadnjih let. To je sicer mogoče preprečiti, a potrebna bodo ogromna sredstva.