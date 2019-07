Bi se mama in očim jeseniške deklice lahko kmalu znašla na prostosti?

Da, vložili smo zahtevo za varstvo zakonitosti, pritrdi odvetnik Mirzana Jakupija, ki je bil pravnomočno obsojen na 21 let zapora, ker je v sostorilstvu z mamo pokojne dveletne deklice, Sando Alibabić, kriv tako hudega mučenja tedaj dveletnega dekletca, da je to pred tremi leti umrlo.

Enako potezo je potegnila tudi odvetnica na 23 let obsojene krute matere umrle Arine. In na katero karto igrajo obsojenca in njuni odvetniki?

"Da je sodba nedorečena, ker povzema nedorečeno obsodbo, kjer ni razvidno, kaj se sploh kateremu od storilcev očita," pravi odvetnik Damijan Pavlin.

Da taka sodba ne more biti podlaga za dve desetletji za zapahi, še dodaja obramba, ki je zahtevo vložila pred letom dni, vrhovni sodniki pa vse od tedaj škarij in platna še niso vzeli v roke. "Sodišče lahko zahtevi ugodi, da samo spremeni sodbo, ali jo razveljavi v celoti ali deloma, lahko pa zahtevo tudi zavrne," dodaja Pavlin.

Zanimivo pa je, da tožilka tej potezi obrambe sploh ne nasprotuje."Nasprotno, tožilka se je celo strinjala s pravnimi naziranji zadeve, in je to v svoji izjavi celo zapisala,"zatrjuje Pavlin.

Namesto da bi se torej kesala, obsojena mati, ki je soobsojenemu za rešetkami rodila tudi otroka, iščeta poti, da bi se iz ječe rešila. Ona kazen služi na Igu, on na Dobu, stikov pa menda nimata, saj sta na koncu krivdo za smrt deklice, ki so jo reševalci našli v temni sobi, s številnimi zlomi, udarninami, presekaninami, ožganinami od cigaret in celo z balonom v zadnjični odprtini, valila drug na drugega.