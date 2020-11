Bosta morali podjetji pomladansko državno pomoč vrniti?

Zapora držav in tovarn, naročil ni, delavci na čakanju. A namesto da bi doma sedeli in objokovali svojo usodo, so stvari vzeli v svoje roke. V podjetjih Lunos in Polycom so ogromno denarja vložili v razvoj, poiskali so nove kupce, zaposlili dodatne sodelavce, nekateri so se celo odrekli precejšnjemu delu svojih plač. Zdaj pa podjetjema grozi, da bosta morali spomladansko državno pomoč vrniti.

