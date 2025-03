Ste podarili strupen šopek rož?

Trenutno nobena zakonodaja ne ureja področja onesnaženosti rezanega cvetja s pesticidi. Ob tej alarmantni situaciji potrošniške organizacije zahtevajo takojšnje ukrepe za zaščito javnega zdravja in okolja. Analize, opravljene v laboratoriju na 15 šopkih vrtnic, gerber in krizantem, kupljenih v trgovinah, večjih trgovskih verigah in po spletu, kažejo, da so vse preizkušene rože onesnažene. V enem samem šopku so našli tudi do 46 ostankov različnih pesticidov, vključno z dokazano rakotvornimi in endokrinimi motilci, ki neposredno ogrožajo zdravje tistih, ki vsakodnevno delajo s temi šopki.