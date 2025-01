Boste kaznovani, če ponoči ne boste ugasnili luči?

Kot je prvi poročal Žurnal24 , uredba med drugim prinaša omejitve glede razsvetljave cest in javnih površin izven naselij ter nestanovanjskih objektov, omejuje pa tudi osvetlitev parkirišč, fasad in okolice. Iz omejitev je sicer izvzeta razsvetljava na senzor.

Namen uredbe, ki so jo pripravili na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE), je zaščita okolja pred škodljivimi vplivi svetlobnega onesnaženja, in sicer iz vidika varstva biodiverzitete, zdravja ljudi in naravne krajine. Svetloba ponoči namreč vpliva na bioritem ljudi, živali in rastlin, tako da spreminja in povzroča motnje spanja, prehranjevanja in razmnoževanja, so poudarili.

Fasade stavb, spomenikov in gradbeno inženirskih objektov bi lahko po novem osvetljevali le z okolju prijaznimi svetilkami. "Mejna vrednost se spreminja samo v mestnih središčih, to so območja znotraj naselij s statusom mesta, na območjih, ki so hkrati tudi kulturni spomeniki, torej so kot jedro mesta ali trga določeno s predpisi, ki urejajo varovanje kulturne dediščine," je zapisano v obrazložitvi.

Pri razsvetljavi fasade gre za razsvetljavo, ki namerno osvetli zunanjo površino stavbe ali objekta v dekorativne namene, je navedeno. Če so na stavbo nameščene svetilke, ki služijo osvetljevanju površin okoli stavbe, a osvetljujejo tudi fasado stavbe, in če so takšne svetilke nameščene na višini pet metrov ali več, se tudi slednje šteje za razsvetljavo fasade.

Omejuje se tudi osvetljevanje stanovanjskih območij v poznem nočnem času, saj je prometa takrat praviloma malo, razsvetljava pa je moteča tudi za stanovalce, so dodali. Razsvetljava javnih poti in nekategoriziranih cest na stanovanjskih območjih bi morala biti tako ponoči od 22. do 5. ure izklopljena ali zmanjšana za najmanj 75 odstotkov svetlobnega toka.

A čeprav se uredba osredotoča predvsem na javno razsvetljavo in osvetljavo nestanovanjskih objektov, v nekaterih delih narekuje tudi spremembe za stanovanjske stavbe, kar sicer doslej ni bilo regulirano. "Tu gre za obvezno ugašanje luči v poznem nočnem času ter za razsvetljavo za varovanje, ki je sicer urejena s posebnimi predpisi, slednje samo glede izdelave načrta razsvetljave, poročanja in uporabe svetlobe z nižjo podobno barvno temperaturo, kar ne posega v določbe posebnih predpisov".

Uredba bo v javni obravnavi do 14. februarja.

Fasado stavbe, spomenika ali gradbeno inženirskega objekta se sme osvetljevati samo znotraj naselja. Ker so mestna jedra načeloma namenjena gostinstvu in turizmu in so praviloma bolj osvetljena tudi zaradi izložb in objektov za oglaševanje, je svetlost okolice tam praviloma višja kot v drugih delih naselja. Ugašanje razsvetljave fasade bi bilo tako tam obvezno v poznem nočnem času (po 24. uri), izven mestnih središč pa po 22. uri.

Razsvetljava fasade izven naselja bi bila medtem prepovedana, razen če bi šlo za fasado kulturnega spomenika. A tudi za slednje bi moralo obstajati utemeljeni razlogi, prav tako bi moralo biti predhodno pridobljeno tudi pozitivno mnenje organizacije, pristojne za varstvo kulturne dediščine.

Podobni ukrepi veljajo tudi za objekte za oglaševanje. Slednje bi bilo namreč dovoljeno osvetljevati le iz njihove notranjosti, osvetlitev pa bi bilo treba ugašati ob 22. oz. ob 24. uri, če se objekti nahajajo v mestnih središčih. Razsvetljava ob tem ne bi smela poslabšati varnosti v cestnem prometu in se ne bi smela nameščati v varovalnem pasu cest in na dodatnem 25-metrskem pasu ob varovalnem pasu cest, če te niso osvetljene.

Kakšne so izjeme?

V uredbi, ki bo v javni obravnavi do 14. februarja, so določene tudi izjeme. Določbe uredbe se tako ne uporabljajo za emisijo svetlobe v okolje, ki nastaja zaradi občasne rabe svetilk na javnih shodih in javnih prireditvah, za katere je pridobljeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja, v času, ki je eno uro pred in eno uro po koncu prireditve. Tu je še občasna raba svedtilk, ki so del začasnih kulturno umetniških postavitev, ter aktivnosti, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

In če smo že pri nesrečah, izjeme so dločene tudi na promet - tako cestni kot tudi železniški in zračni. Tu gre za signalizacijo v cestnem prometu v skladu s predpisom, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah, signalizacijo v železniškem prometu v skladu s predpisom, ki ureja signalizacijo, in signalizacijo v zračnem prometu v skladu s predpisom, ki ureja letališča.

Prav tako je kot izjema določena tui novoletna razsvetljava, ki se uporablja med 20. novembrom in 15. januarjem in je praviloma izvedena s svetilkami z majhno svetilnostjo. A tudi slednjo bi bilo treba v poznem nočnem času ugasniti.