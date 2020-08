Odločitev v torek? Politika naj bi bila naklonjena karanteni za vse

Danes je bilo ob 382 testih 15 novih okužb, kar v odstotkih pomeni, da se trend minulega tedna nadaljuje. Okužbe so trenutno še obvladljive, čeprav naj bi bili naši epidemiologi že na robu zmogljivosti. A če avgustovske številke primerjamo z marčevskimi, ko je bila razglašena epidemija, je krivulja zelo podobna. Do 16. marca je na primer pri nas bilo skupno 250 okuženih, v avgustu jih imamo do zdaj že 245.

Predvidoma v torek naj bi se sestali stroka in politika ter odločali o tem, na kakšen način bodo spremenili režim ob vstopu v državo iz Hrvaške. Kot smo izvedeli, je trenutno na mizi več različnih možnosti: uvedba karantene za vse, ki se vračajo iz Hrvaške, v obvezno karanteno bi lahko poslali le mlade, od 15 do 35 let, pogledujejo pa tudi po modelu Italije in Avstrije, ki ob vstopu v državo zahtevata potrdilo o negativnem testu. A po naših informacijah naj bi bila politika najbolj naklonjena prvi možnosti - obvezni karanteni za vse.

"V začetku marca, aprila, smo ljudi, ki so imeli blage simptome, pozivali, naj ostanejo doma in naj nikamor ne hodijo. Zdaj pa se trudimo, da bi testirali vse," opozarja član strokovne skupine za covid-19Aleš Rozman. Tako se trudijo testirati tudi tiste, ki imajo blage simptome in ki sumijo, da imajo korono. Dodaja, da vsem, ki se odpravljajo na Hrvaško, to odsvetuje ter da je v današnjem času in z današnjo epidemiološko sliko takšno vedenje neodgovorno."Če že morajo iti na počitnice, naj izberejo neko varnejšo državo. Hrvaška to v tem trenutku zagotovo ni," je neomajen.

Kot smo že večkrat poročali, virus k nam iz Hrvaške vnašajo predvsem mladi, ki ga sicer lažje prebolijo, a ga istočasno lahko prenesejo na svoje starše in stare starše, kjer je končni izid lahko povsem drugačen."Žal nam je, da del mladine ravna izredno egoistično in se nam zaradi tega dogajajo zgodbe, ki jih vidimo sedaj," je kritičen Rozman. Dodaja, da je"mnenje strokovne skupine, da je treba za vse povratnike iz Balkana, vključno iz Hrvaške, uvesti karanteno". To mnenje so tudi že posredovali naprej.