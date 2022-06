Boštjan Lindav: Neodvisnost Policije je bila resno ogrožena

"Posebno zahvalo si zaslužite vsi tisti policisti in policistke, ki ste kljub težkim delovnim in družbenim razmeram, različnim pritiskom in diskreditacijam ohranili pokončno držo in svoje delo opravljali strokovno, zakonito in nepristransko ter tako branili čast našega poklica," je na proslavi ob Dnevu Policije zbrane nagovoril prvi mož slovenske Policije Boštjan Lindav. In opozoril, da je bila v minulih dveh letih neodvisnost Policije resno ogrožena. "Dela Policije nikoli več ne sme usmerjati interes posameznika ali skupine."

Prvi mož slovenske Policije Boštjan Lindav je dejal, da verjame, da bo Policija ponovno postala zaveznica naroda. FOTO: Damjan Žibert

Zahvaljujem se obema policijskima sindikatoma, ki ves čas opozarjata, da je za učinkovito delo Policije pomembno, da so urejene pravice njenih zaposlenih. —Boštjan Lindav

"Dan Policije je priložnost, da kritično ovrednotimo delo v preteklih dveh letih in iskreno priznamo, da ni bilo vse tako, ko bi moralo biti. Več kot osem tisoč nas je in verjamem, da bomo storili vse, da povrnemo zaupanje v Policijo in da bo Policija ponovno postala zaveznica naroda. Morda bosta povezanost in sodelovanje Policije in državljanov še močnejša kot prej. Vsi imamo namreč skupen interes. To je varnost, od katere je odvisna kakovost naših življenj," je zbrane na Kongresnem trgu ob prazniku mož v modrem nagovoril Boštjan Lindav.

Prvi mož Policije in notranja ministrica Tatjana Bobnar sta se posebej zahvalila tudi obema policijskima sindikatoma. Na sliki oba predsednika, Kristjan Mlekuž in Rok Cvetko. FOTO: Andraž Šegš Policija

Zahvaljujem se Združenju Sever, ki preprečuje poskuse potvarjanja zgodovine in ne dovoli, da bi zmanjšali vlogo slovenske Policije pri nastanku naše države. —Boštjan Lindav

Ob tem pa je opozoril še na epidemijo in z njo povezane preizkušnje, tudi za uslužbence Policije. "Policistke in policisti smo morali ob velikih obremenitvah, velikokrat na robu lastnih zmogljivosti, izvrševati tudi ukrepe, s katerimi se marsikdaj nismo strinjali. Postali smo, na eni strani strelovod za jezo ljudi, na drugi pa tarča kritik, diskreditacij in sankcij, če smo si upali izraziti dvom v smiselnost svojega početja. Nekateri ukrepi niso bili sorazmerni, za nekatere pa se je že izkazalo, da niso bili niti zakoniti niti v skladu z ustavo. Neodvisnost Policije je bila resno ogrožena. To je vodilo v stopnjevanje nezadovoljstva in posledično do padca zaupanja v Policijo."

Prireditve ob Dnevu Policije so se udeležili tudi predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, notranja ministrica Tatjana Bobnar, prvi mož slovenske Policije Boštjan Lindav, oba njegova nova namestnika Igor Ciperle in Robert Ferenc ter pomočnik Jože Senica. FOTO: Andraž Šegš Policija

V sodobni in zreli družbi, v javnem prostoru in diskurzu ni prostora za zasmehovanje, diskreditacije ali žaljenje. K takim nizkotnostim se zatekajo le mali ljudje, slabiči in strahopetci. —Tatjana Bobnar

Politika je prevečkrat in načrtno teptala stroko Naše sporočilo državljanom je, da je slovenska Policija tu zanje in zaradi njih, zato Policijo vračamo ljudem, je na prireditvi dejala notranja ministrica Tatjana Bobnar in ponovno opozorila, da nikoli več ne sme priti do vodenja postopkov po pričakovanjih in ukazih politike, na podlagi odlokov, ki ne bi smeli biti napisani. In da se ne ponovi dve leti trajajoča normalnost, ki ni bila normalna, ker ni temeljila na ustavi in zakonih.

Ob Dnevu Policije je zato prav, da vsem prebivalkam in prebivalcem naše države izrečem svoje iskreno opravičilo za nekatera nedopustna dejanja. Uporaba solzivca v vodnem topu in odmetavanje plinskih sredstev brez zakonskih pogojev, ni in ne more biti sorazmerna uporaba sile. —Tatjana Bobnar

"Politika je prevečkrat in načrtno teptala stroko, profesionalnost in policijsko znanje. To se ne sme več zgoditi, politika ne sme nikoli več nadvladati Policije ali je zlorabiti kot orodje za dosego svojih ozkoglednih ciljev," državljanom in uslužbencem Policije sporoča ministrica za notranje zadeve. Zahvalila se je tudi vsem institucijam in posameznikom, ki so se v tem času javno izpostavili in pogumno opozarjali na sporne prakse ali odločitve. Tudi za ceno groženj s tožbami ter za ceno javnega sramotenja in blatenja.

Ministrica je poudarila, da ima prireditev na Kongresnem trgu prav poseben pomen, ker smo bili Slovenci prav na tem trgu priča prelomnim dogodkom v naši zgodovini. FOTO: Damjan Žibert

Tako pritlehno in strahopetno dejanje, uperjeno proti ljudem, lastnemu narodu, je imelo en in edini namen – ustrahovanje in discipliniranje. To se ne bo več zgodilo – to je moja javna zaveza. —Tatajana Bobnar

Službe generalnega direktorja Policije ne bo več vodil Lamberger, zamenjal ga bo Lepoša Po sinočnji slavnostni prireditvi sredi Ljubljane pa danes na Policiji nova realnost in tudi nove kadrovske menjave, ki jih je napovedal prvi mož Boštjan Lindav. Na funkcije se počasi vračajo vsi, ki so pod prejšnjim vodstvom kazensko pristali v tacenskih pisarnah. Po naših informacijah pa v Tacen zdaj odhaja vodja Službe generalnega direktorja Policije (SGDP) Igor Lamberger, premestili ga bodo v vodstvo Generalne policijske uprave, zamenjal ga bo Uroš Lepoša, ki pa se tako vrača iz Tacna. Lamberger je vodil Nacionalni preiskovalni urad v času, ko so bile hišne preiskave zaradi sporne nabave zaščitne opreme in ko so kriminalisti obiskali tudi takratnega gospodarskega ministra Zdravka Počivalška. Prav zaradi odtekanja informacij iz te preiskave je bil odrejen notranji nadzor, ki pa ni prinesel rezultatov.

Uroš Lepoša je enkrat že zamenjal Igorja Lambergerja in sicer kot vodja NPU v letu 2020. Takrat je Policijo vodil Andrej Jurič. Zdaj se zgodba ponavlja, le da na SGDP. FOTO: Policija

Nazaj v službo pa se po naših informacijah vrača tudi Mitja Gregorc, ki je bil glavni preiskovalec v preiskavi sporne nabave zaščitne opreme, kjer je kaznivih dejanj osumljen tudi bivši minister Počivalšek. Kriminalist Nacionalnega preiskovalnega urada Gregorc je prav tako padel v nemilost prejšnjega vodstva Policije, dobil najprej opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, nato pa so zoper njega uvedli še postopek redne odpovedi ter mu prepovedali opravljati delo za čas trajanja postopka. Doletele so ga tudi kazenske ovadbe. Neuradno naj bi jih tožilstvo že zavrglo.

Boštjan Lindav pa je po naših informacijah že ustavil in razveljavil vse postopke zoper Gregorca, tako da se zdaj lahko vrne v službo. Zaradi postopkov zoper Gregorca pa se menda že pripravljajo kazenske ovadbe in tožbe zoper nekdanje vodilne na Policiji in Nacionalnem preiskovalnem uradu, tako zoper Grah Lazarjevo kot zoper njenega pomočnika, pa tudi zoper dosedanjega vodjo Službe generalnega direktorja Lambergerja. Kdo vse se je že vrnil iz Tacna in kakšne položaje so zasedli? Iz "kazenskega oddelka" v Tacnu se je na ministrsko mesto povzpela Tatjana Bobnar, prav tako je prvi mož Policije postal Boštjan Lindav, mesto direktorja Uprave kriminalistične policije je zasedel David Antolovič, vrača se Uroš Lepoša kot vodja Službe generalnega direktorja Policije. V Tacnu je bil tudi nekdanji prvi mož Policijski uprave Koper Igor Ciperle, ki je zdaj namestnik Lindava. V tacenskih pisarnah je bil tudi njegov drugi namestnik Robert Ferenc. Prav tako Gregor Novak, ki je bil izbran za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na notranjem ministrstvu. Tam je še Vesna Drole, ki je bila razrešena kot dolgoletna vodja Sektorja za odnose z javnostmi, zdaj pa je vodja kabineta notranje ministrice.

Ekipa MNZ: Vodja kabineta Vesna Drole, notranja ministrica Tatjana Bobnar in oba državna sekretarja Branko Lobnikar ter Tina Heferle. FOTO: MNZ