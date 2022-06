Boštjan Lindav: Povrnitev zaupanja ljudi v Policijo bo ena najtežjih nalog

Zastavljeni cilji so visoki in dosegli jih bomo kot ekipa neodvisnih strokovnjakov s področja policijskega dela. Lahko mirno rečem, da se vračamo k pravemu poslanstvu. Naredili bomo vse, da bo Policija občutek varnosti pri ljudeh ponovno vzbujala in ne obratno. Zavedamo se, da je naša osnovna naloga skrb za varnost ljudi. Ena prvih nalog v prihajajočih dneh bo tako oblikovanje ekipe najožjih sodelavcev. Ogromno dela pa nas čaka tudi na urejanju medsebojnih odnosov med zaposlenimi, saj so vodilni v zadnjih dveh letih z različnimi manevri uspeli razdeliti do tedaj enotno Policijo na dva pola, ki si med seboj nasprotujeta, s tem pa dolgoročno povzročili razdor v instituciji.

Čaka vas ogromno dela po dveh turbolentnih letih, ko si je politika popolnoma podredila Policijo, obrnila na glavo vse standarde, ki so veljali 30 let, spremenila zakonodajo po svojih željah, politično kadrovala, stroko pa pustila tam nekje zadaj. Vsaj tako opozarjajo poznavalci sistema. Kako sploh zdaj vse to spraviti v red?

Časa se ne da zavrteti nazaj, da bi lahko spremenili tok dogodkov. Stvari, ki so se zgodile, so Policijo prikazale v drugačni luči, kot so jo ljudje poznali prej.

Torej, najprej bo potrebno poskrbeti za povrnitev zaupanja ljudi v Policijo, hkrati pa energijo usmeriti tudi v odpravljanje polarizacije zaposlenih znotraj te hiše. In to sta hudi posledici različnih ukrepov mojih dveh predhodnikov in enega vršilca dolžnosti vmes, pri čemer pa ravno lahkotnost sprejemanja ukrepov, ki so to stanje povzročili, v določeni meri kaže na to, da je bil to tudi njihov glavni namen. Glede na to, da smo bili v Tacen premeščeni večinoma vodstveni delavci z dolgoletno kariero, smo te ukrepe nekdanjega vodstva ocenjevali kot nesprejemljive in strokovno neutemeljene, saj smo se zavedali, da bodo posledice za institucijo škodljive, njihov učinek pa dolgoročen.

Vaši sodelavci pravijo, da so v bistvu samo trije vodilni ljudje v Policiji, ki naj bi podlegli političnim navodilom, to institucijo spremenili v strankarsko Policijo. Pa vendar, ali ni nenavadno, da se v kolektivu 8 tisoč zaposlenih niso našle skupine ljudi, ki bi se uprle politiki in postavile stroko na prvo mesto? Vas je presenetila ta pasivnost, dejstvo, da se ljudje tako hitro uklonijo političnim pritiskom? Zakaj ni bilo nobenega upora, protestov, stavke?

Osebno se s politiko nikoli nisem ubadal, skozi celotno kariero pa nisem nikoli dovolil, da bi politika vplivala na odločitve, povezane z mojim delom. Za tem stojim in menim, da sta pri policijskem delu neodvisnost in nepristranskost, poleg strokovnosti in zakonitosti, bistvenega pomena. Verjamem, da velika večina policistov in policistk razmišlja enako. Žal pa je ravno zadnje obdobje pokazalo, da nekateri ne razmišljajo tako, in ravno od teh pričakujem najprej nekaj samorefleksije. Zato, da Policija nikdar več ne bo poligon interesov politike, je potrebno v zakonodajo vnesti določene varovalke in v organizacijo vpeljati karierni sistem, v katerem se bo kader ustrezno izpopolnjeval in strokovno nadgrajeval, vodstvena delovna mesta pa bodo zasedali strokovnjaki.