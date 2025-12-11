Kdo je novi načelnik generalštaba?

51-letni brigadir Boštjan Močnik je v svoji vojaški karieri opravljal različne štabne in poveljniške dolžnosti. V Slovenski vojski se je zaposlil leta 1998 kot štipendist MORS in diplomant Fakultete za družbene vede. Leta 2008 je pridobil magisterij znanosti s področja obramboslovja.
Šolal se je na področju nacionalne varnosti na mornariški podiplomski šoli v ZDA in na področju strateškega voditeljstva na King's College v Združenem kraljestvu. Ob tem je zaključil številna izobraževanja v Sloveniji in tujini.
V SV je opravljal dolžnosti poveljnika voda, izvršilnega častnika, poveljnika polka v bataljonskih skupinah ter načelnika oddelka za strateško planiranje Generalštaba SV. Leta 2021 je prevzel vodenje 1. brigade Slovenske vojske. Takrat je dejal: "Biti pogumen pomeni živeti svobodno in dosegati nemogoče."
Štirikrat je bil napoten na mednarodne operacije in misije. Poveljeval je slovenskima kontingentoma na Kosovu in v Afganistanu. Služil pa je tudi v BiH, leta 2005 kot poveljnik izvidniške čete.
Močnik je prejemnik številnih mednarodnih priznanj, med drugim tudi Natove medalje za zasluge, ki je najvišje vojaško odlikovanje v severnoatlantskem zavezništvu.
Brigadir Močnik z družino živi v Loki pri Zidanem Mostu.
