Slovenija

Kdo je novi načelnik generalštaba?

Ljubljana, 11. 12. 2025 11.39 | Posodobljeno pred 57 minutami

M.V.
19

Vlada je za novega načelnika generalštaba Slovenske vojske imenovala brigadirja Boštjana Močnika. Ta je doslej opravljal funkcijo poveljnika sil Slovenske vojske. Za seboj ima že bogato vojaško kariero. Med drugim je tudi prejemnik Natove medalje za zasluge, ki velja za najvišje vojaško odlikovanje v vojaškem zavezništvu.

51-letni brigadir Boštjan Močnik je v svoji vojaški karieri opravljal različne štabne in poveljniške dolžnosti. V Slovenski vojski se je zaposlil leta 1998 kot štipendist MORS in diplomant Fakultete za družbene vede. Leta 2008 je pridobil magisterij znanosti s področja obramboslovja.

Šolal se je na področju nacionalne varnosti na mornariški podiplomski šoli v ZDA in na področju strateškega voditeljstva na King's College v Združenem kraljestvu. Ob tem je zaključil številna izobraževanja v Sloveniji in tujini.

Brigadir Boštjan Močnik
Brigadir Boštjan Močnik FOTO: Slovenska vojska

V SV je opravljal dolžnosti poveljnika voda, izvršilnega častnika, poveljnika polka v bataljonskih skupinah ter načelnika oddelka za strateško planiranje Generalštaba SV. Leta 2021 je prevzel vodenje 1. brigade Slovenske vojske. Takrat je dejal: "Biti pogumen pomeni živeti svobodno in dosegati nemogoče."

Štirikrat je bil napoten na mednarodne operacije in misije. Poveljeval je slovenskima kontingentoma na Kosovu in v Afganistanu. Služil pa je tudi v BiH, leta 2005 kot poveljnik izvidniške čete.

Močnik je prejemnik številnih mednarodnih priznanj, med drugim tudi Natove medalje za zasluge, ki je najvišje vojaško odlikovanje v severnoatlantskem zavezništvu.

Poveljnik 1. brigade Boštjan Močnik povišan v brigadirja

Brigadir Močnik z družino živi v Loki pri Zidanem Mostu.

boštjan močnik generalštab slovenska vojska načelnik
KOMENTARJI (19)

ivanović
11. 12. 2025 12.22
Vojska pa taka, da bi Trump takoj iz nata vrgel ven
ODGOVORI
0 0
PuabloC
11. 12. 2025 12.21
+1
Butnskala, se strinjam s tem. Sicer je možakar malo poseben, ampak je najboljša izbira med predlaganimi kandidati.
ODGOVORI
1 0
Dejmonaši
11. 12. 2025 12.21
+0
Najslabša možna izbira.
ODGOVORI
1 1
severnik
11. 12. 2025 12.32
ker?
ODGOVORI
0 0
Dejmonaši
11. 12. 2025 12.33
Ker ga osebno poznam.
ODGOVORI
0 0
wsharky
11. 12. 2025 12.21
+1
če se ni boril v osamosvojitveni vojni, potem ni primeren za povelnika
ODGOVORI
3 2
severnik
11. 12. 2025 12.33
+1
hahahahahaha....še dobro, da ni pogoj 2.sv. vojna
ODGOVORI
1 0
TITO50
11. 12. 2025 12.18
-2
NATO hlapec, saj ga je NATO tudi postavil, kot, da ima v S V Minister kakšno besedo.
ODGOVORI
1 3
Andrej Lon?ar3
11. 12. 2025 12.17
-3
Dovolj je že da je "naš",za naslednike ZK je to edini kriterij.
ODGOVORI
0 3
Celjan78
11. 12. 2025 12.10
+8
Gre za samovšečneža, narcisoida......uživa v dolgih monologih ter da ga drugi poslušajo. Zmagati pa hoče v čisto vsaki stvari, četudi preko trupel nedolžnih. Precej maščevalen človek.
ODGOVORI
9 1
but_the_ppl_are_retarded
11. 12. 2025 12.20
Upam, da je tudi vsak malo rusofren ali vsaj rusofoben.. se bo super vključil v državni aparat.
ODGOVORI
0 0
Dejmonaši
11. 12. 2025 12.22
+2
Resmica, bravo, sem delal z njim.
ODGOVORI
2 0
Perivnik
11. 12. 2025 12.09
+4
"Sodnica njegovega priznanja ni sprejela" Halo, halo, gospa sodnica, kaj je z vami? Človek prizna krivdo, vi je ne sprejmete? Kdo vam tako narekuje? Kakšen gospod iz "Ljubljane"?
ODGOVORI
4 0
1butnskala
11. 12. 2025 12.05
-1
Končno oseba iz stroke
ODGOVORI
1 2
Celjan78
11. 12. 2025 12.11
+4
Strokoven ali ne, pokvarjen pa sigurno da!
ODGOVORI
5 1
but_the_ppl_are_retarded
11. 12. 2025 12.11
+1
Problem nastane, ker stoki narekuje politika. Politiki pa globalna politika.
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
11. 12. 2025 12.00
Moj narod je že od nekdaj gojil borbenost. In tud jaz, in tud jaz, in tud jaz hočem bit vojak. Kaj je narobe, kaj je narobe, kaj je narobe z mano? In tud jaz, in tud jaz, in tud jaz hočem bit vojak.
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
11. 12. 2025 11.57
+6
Ko preberem, da je dobil od Nata medaljo ni treba dalje brati CV. Še en Nato sluga in domači izdajalec. Potrebujemo spet Teritorialno obrambo in ven iz Nata preden bomo v vojni.
ODGOVORI
8 2
mr.poper
11. 12. 2025 12.23
-1
Saj boš razpadel od neumnosti .
ODGOVORI
0 1
