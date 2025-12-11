Kdo je novi načelnik generalštaba?

51-letni brigadir Boštjan Močnik je v svoji vojaški karieri opravljal različne štabne in poveljniške dolžnosti. V Slovenski vojski se je zaposlil leta 1998 kot štipendist MORS in diplomant Fakultete za družbene vede. Leta 2008 je pridobil magisterij znanosti s področja obramboslovja.

Šolal se je na področju nacionalne varnosti na mornariški podiplomski šoli v ZDA in na področju strateškega voditeljstva na King's College v Združenem kraljestvu. Ob tem je zaključil številna izobraževanja v Sloveniji in tujini.