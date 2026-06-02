Boštjan Pavlin odstopil s položaja državnega sekretarja

Boštjanu Pavlinu bo funkcija državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo prenehala v sredo. Z odstopom se pridružuje skupini državnih sekretarjev, ki se s položaja poslavljajo še pred nastopom nove vlade Janeza Janše.

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je danes tudi izdala odločbo o razrešitvi Darinke Cankar s položaja generalne sekretarke na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, ki je podala odstopno izjavo za razrešitev s četrtkom.

S četrtkom odstopa s položaja tudi Tjaša Pureber, ki je opravljala funkcijo generalne direktorice direktorata za razvoj kulturnih politik na ministrstvu za kulturo.