Boštjan Pavlin odstopil s položaja državnega sekretarja

Boštjanu Pavlinu bo funkcija državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo prenehala v sredo. Z odstopom se pridružuje skupini državnih sekretarjev, ki se s položaja poslavljajo še pred nastopom nove vlade Janeza Janše.
Vlada, ki opravlja tekoče posle, je danes tudi izdala odločbo o razrešitvi Darinke Cankar s položaja generalne sekretarke na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, ki je podala odstopno izjavo za razrešitev s četrtkom.
S četrtkom odstopa s položaja tudi Tjaša Pureber, ki je opravljala funkcijo generalne direktorice direktorata za razvoj kulturnih politik na ministrstvu za kulturo.
Vlada je na današnji dopisni seji potrdila še spremembo uredbe o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v organih državne uprave. Trenutno veljavna uredba namreč po navedbah ministrstva za javno upravo pomanjkljivo ureja vprašanje odkupa službenega mobilnega telefona. Uredba določa le, da se plača odškodnina, če uporabnik službenega telefona ne vrne, ne ureja pa višine nadomestila niti možnosti odkupa zaradi varstva različnih podatkov, ki so na službenih mobilnih telefonih.
"Zaradi specifike mobilnih telefonov, ki se ne uporabljajo zgolj za pogovore, ampak se na njih nahajajo različne aplikacije in programi z različnimi podatki, je uredbo nujno dopolniti tako, da se po koncu funkcije uporabnikom omogoča odkup aparata. Mobilni telefoni, ki so jih uporabljali funkcionarji, iz varnostnih razlogov niti niso primerni za dodelitev drugemu uporabniku, zato se tak telefon, če ga funkcionar vrne, praviloma uniči. Spremenjena uredba pa daje možnost, da funkcionar telefon odkupi. Takšna rešitev je tudi bolj trajnostna, saj se aparat ne uniči, pač pa uporablja naprej," pojasnjujejo na ministrstvu za javno upravo.
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