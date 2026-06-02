Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Boštjan Pavlin odstopil s položaja državnega sekretarja

Ljubljana, 02. 06. 2026 21.45 pred 23 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
STA L.M.
Boštjan Pavlin

Vlada, ki opravlja tekoče posle, se je na dopisni seji seznanila z odstopom državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo Boštjana Pavlina, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Boštjanu Pavlinu bo funkcija državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo prenehala v sredo. Z odstopom se pridružuje skupini državnih sekretarjev, ki se s položaja poslavljajo še pred nastopom nove vlade Janeza Janše.

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je danes tudi izdala odločbo o razrešitvi Darinke Cankar s položaja generalne sekretarke na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, ki je podala odstopno izjavo za razrešitev s četrtkom.

S četrtkom odstopa s položaja tudi Tjaša Pureber, ki je opravljala funkcijo generalne direktorice direktorata za razvoj kulturnih politik na ministrstvu za kulturo.

Telefon (slika je simbolična)
Telefon (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Vlada je na današnji dopisni seji potrdila še spremembo uredbe o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v organih državne uprave. Trenutno veljavna uredba namreč po navedbah ministrstva za javno upravo pomanjkljivo ureja vprašanje odkupa službenega mobilnega telefona. Uredba določa le, da se plača odškodnina, če uporabnik službenega telefona ne vrne, ne ureja pa višine nadomestila niti možnosti odkupa zaradi varstva različnih podatkov, ki so na službenih mobilnih telefonih.

"Zaradi specifike mobilnih telefonov, ki se ne uporabljajo zgolj za pogovore, ampak se na njih nahajajo različne aplikacije in programi z različnimi podatki, je uredbo nujno dopolniti tako, da se po koncu funkcije uporabnikom omogoča odkup aparata. Mobilni telefoni, ki so jih uporabljali funkcionarji, iz varnostnih razlogov niti niso primerni za dodelitev drugemu uporabniku, zato se tak telefon, če ga funkcionar vrne, praviloma uniči. Spremenjena uredba pa daje možnost, da funkcionar telefon odkupi. Takšna rešitev je tudi bolj trajnostna, saj se aparat ne uniči, pač pa uporablja naprej," pojasnjujejo na ministrstvu za javno upravo.

vlada odstop kadrovske spremembe ministrstvo
24ur.com Katičevi in Poklukarju prenehala funkcija ministra
24ur.com Odstopili še trije državni sekretarji
24ur.com Vlada razrešila državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje
24ur.com Rupel odstopil z mesta direktorja Javne agencije za knjigo
24ur.com Državna sekretarka zapušča kabinet predsednika vlade
24ur.com Damir Črnčec naj bi zapuščal obrambno ministrstvo
24ur.com Vlada razrešila državni sekretarki v kabinetu predsednika vlade
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
03. 06. 2026 10.49
Še dva dni bo kar bo. V ponedeljek je zgodbe konec za burek veselico.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763