Poklukar: Generalni direktor Policije ostaja Senad Jušić

Zakaj notranji minister Boštjan Poklukar in vlada Roberta Goloba kljub pozivom, da bi moral generalni direktor Policije odstopiti in vlada ponoviti razpis za prvega moža policije, še vedno stojita za Senadom Jušićem? Zakaj ministra ne moti, da je bil Jušić imenovan na podlagi nezakonitega sklepa? "Jaz kot minister in vlada nismo naredili nič narobe," vztraja Poklukar. Na očitke, da izjava predsednika vlade Goloba nakazuje na njegovo nezaupanje v delo urada za varovanje in zaščito, ki varuje ministre, sodnike in tožilce, Poklukar odgovarja, da se včasih tudi njemu "poraja, da bi informacije lahko uhajale s strani varovanja," zato Golobovo odločitev za drugačno izbiro varovanja razume.

Na vprašanje, zakaj ne upošteva nasvetov uglednih pravnikov in koalicijskih partnerjev, da bi moral generalni direktor policije Senad Jušić odstopiti, razpis pa bi ponovili, Poklukar odgovarja: "V tem razpisu je uradniški svet še enkrat povedal, da je bil sklep premalo obrazložen, zato je nezakonit, vendar ni odpravljen, zato tudi ni razveljavljen. Jaz kot minister in vlada nismo naredili nič narobe, predlagal sem Jušića in vlada ga je potrdila." Na očitke, da je problem tega nezakonitega sklepa ravno to, da je prazen, da nima obrazložitve, da sodišče ni moglo ugotoviti, na podlagi česa je bilo odločeno, da Jušić izpolnjuje pogoje za mesto direktorja policije in da to dopušča možnost, da Jušić v resnici ne izpolnjuje pogojev za generalnega direktorja policije, Poklukar odgovarja, da je sodišče ugotovilo procesno napako. "Poslušam številne pravnike, ki niso enotni glede te precedenčne sodbe. Imenovanje Jušića je zakonito, vlada ni storila popolnoma nič narobe." Generalni direktor Policije je bil imenovan na podlagi nezakonitega sklepa uradniške komisije, kar lahko meče slabo luč na celotno Policijo. "Sklep je nezakonit zato, ker je premalo obrazložen, vendar ni odpravljen in ni razveljavljen," je ponovil Poklukar. Na vprašanje, da javnost ne ve, ali izpolnjuje vse vodstvene funkcije, da je lahko generalni direktor Policije, Poklukar ponovno odgovarja, da je sklep premalo obrazložen, da je to procesna napaka. "Ko sem dobil obvestilo uradniškega sveta, je pisalo, da mag. Senad Jušić in mag. Boštjan Lindav izpolnjujeta pogoje uradniškega sveta. Jaz sem Jušića predlagal vladi, ki ga je potrdila."

Notranji minister Boštjan Poklukar vztraja, da z vlado niso storili nič nezakonitega. FOTO: POP TV icon-expand

Sodišče je po imenovanju ugotovilo, da je bil imenovan na podlagi nezakonitega sklepa uradniške komisije. Kako izpade delo policije, če ima na vrhu človeka, ki je imenovan na podlagi nezakonitega sklepa. "Ta sodba postavlja v dvom vsa imenovanja, kajti ta sklep je bil nezakonit v delu, ker je bil premalo obrazložen. Sodišče ni vsebinsko odločalo o tem sklepu. Obrazložila ga nista minister ali vlada, temveč uradniški svet. Kar naenkrat je problem v vsebini, ne, problem je v procesu. Proces je pokazal, da je bila utemeljitev premalo obrazložena. Zato je bil sklep nezakonit," na očitke odgovarja notranji minister. Ob tem, da predsednik vlade Robert Golob ves čas govori, da spoštuje pravno državo, ob tem pa je direktor Policije imenovan na podlagi nezakonitega sklepa, Poklukar težav glede same politične kulture ob tem ne vidi. "Vlada in minister za notranje zadeve nista naredila nič narobe." "Sodba je jasna, status Senada Jušića se v ničemer ni spremenil. Generalni direktor policije ostaja Senad Jušić," pravi Poklukar, ki za Jušićem trdno stoji. "Včasih se tudi pri meni poraja, da bi informacije lahko uhajale s strani varovanja" Predsednik vlade Robert Golob je v izjavi za našo televizijo dejal: "Verjamem, da se je počutila tako. Namesto da bi bila varovana, je bila nadzorovana, informacije so pa potem odtekale, nenazadnje verjetno tudi v te kriminalne združbe. To je nedopustno, to je tudi edini razlog, zakaj sem se sam odločil svojo varnostno službo preseliti." Ali se ministru zdi, da je ta izjava predsednika vlade nezaupnica tudi njemu, Policija spada pod njegov resor, generalni direktor, ki ga je predlagal on, očitno stvari v Centru za zaščito in varovanje ne more urediti tako, da bi mu predsednik vlade Golob zaupal. "Če obstaja sum, da informacije uhajajo, včasih se tudi pri meni poraja, da bi informacije lahko uhajale pravzaprav s strani varovanja, je seveda to treba preveriti in Policija ima mehanizme za to, verjamem, da so te navedbe preverili."