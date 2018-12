Boštjan Vasle bo peti guverner Banke Slovenije

Podporo Vasletu so v predstavitvi poslanskih stališč pred glasovanjem jasno izrazili v poslanskih skupinah SMC, SAB in DeSUS, v Levici pa so napovedali, da bodo glasovali proti.

"S sodelovanjem na številnih domačih in mednarodnih konferencah si je pridobil ugled neodvisnega strokovnjaka z osebno integriteto, ki svoje poglede oblikuje na podlagi argumentiranih stališč in analiz," je Pahorjevo izbiro utemeljila Kovačeva.

Levica napovedala, da ga ne bo podrla

Podporo Vasletu so v predstavitvi poslanskih stališč pred glasovanjem jasno izrazili v poslanskih skupinah SMC, SAB in DeSUS, v Levici pa so napovedali, da bodo glasovali proti. Razlogov za to je po besedah koordinatorja Levice Luke Mesca več. Vasle se je po njegovih besedah postavil v vrsto guvernerjev, ki so soodgovorni za bančno krizo in ki v sanaciji ne vidijo problema, na gospodarstvo gleda zgolj z vidika kapitala in nima izkušenj v bančništvu.

V ostalih poslanskih skupinah stališča na seji DZ niso predstavili, tako da je bil izplen glasovanja vse do konca negotov.