Boštjančič: 'Plače v javnem sektorju morajo postati vezane na učinkovitost'

Medtem ko predsednik vlade in ministri pozivajo javni sektor, naj počakajo na plačno reformo, se zdi, da sindikati izgubljajo potrpljenje. Če so se našla sredstva za zdravnike, sodnike in vzgojiteljice, jih bodo morali najti tudi za nas, odločevalcem sporočajo cariniki. "Zakaj vedno isti dobijo višje plače? Vsi ostali pa smo tretjerazredni uslužbenci, ki morajo čakati na milost in nemilost nekoga, da nameni kakšno drobtinico tudi nam. Na to ne pristajamo," je dejal Dušan Pečnik iz Sindikata carinikov Slovenije.

Minister na to odgovarja, da je vlada le izpolnila obljube predhodnikov. Predvidevanja, da vlada razmetava z denarjem, so po mnenju ministra za finance Klemna Boštjančiča popolnoma zgrešena. Ob stampedu zahtev različnih sindikatov Boštjančič odgovarja, da je vlada že oktobra zvišala plače zaposlenim v javnem sektorju, aprila pa sledi še povišica v višini enega plačnega razreda. "Žalosti me, da sindikati tega ne razumejo in da je sedaj odprt lov, kdo dobi več," dodaja Boštjančič.

"Ta lov je odprla vlada in morala bo najti rešitev iz te zagate, ki jo je zakuhala tudi sama," odgovarja vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek. Po mnenju Počivavška se Golobova vlada ni naučila ničesar iz napak preteklih vlad. Tudi aktualna oblast se je pogajala zgolj s posameznimi izbranimi skupinami.