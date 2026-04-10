Slovenija

Boštjančič: Predlagani interventni zakon tretjega bloka neizvedljiv

Ljubljana, 10. 04. 2026 15.16 pred 1 uro 3 min branja 26

Avtor:
STA M.V.
Klemen Boštjančič

Predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga ostalim parlamentarnim strankam poslale stranke t. i. tretjega političnega bloka - NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resni.ca, je na način, kot je zapisan, neizvedljiv, je v odzivu dejal podpredsednik Gibanja Svoboda in finančni minister Klemen Boštjančič.

Po Boštjančičevih besedah gre v besedilu zakonskega predloga za spisek ukrepov, ki so v veliki meri nadaljevanje obljub iz predvolilnega časa. "Vrsta teh ukrepov ali pa zakon, na način, kot je napisan, ni izvedljiv oziroma se določenih ukrepov ne bo dalo izvajati," je dejal v odzivu ob robu ustanovne seje DZ.

Pri tem je poudaril, da odziv daje kot podpredsednik Gibanja Svoboda, medtem ko bi bil njegov komentar kot odziv finančnega ministra še bolj oster. Bi pa po njegovem prepričanju minister za finance v katerikoli vladi izrazito nasprotoval takšnemu zakonu.

Ocena, ki so jo na hitro naredili na ministrstvu za finance, je, da ukrepi pomenijo za nekaj več kot milijardo evrov manj prihodkov v proračun in hkrati večje odhodke. Priti s takšnim predlogom brez pojasnila, kako se bo to na drugi strani kompenziralo oziroma kje se bo našlo rezerve, se Boštjančiču zdi neodgovorno.

Predlogi se mu sicer sami po sebi zdijo legitimni, ampak pričakoval bi tudi seznam ukrepov, s katerimi se bo enako hitro zmanjšalo odhodke ali povečalo prihodke. Pri tem je opozoril, da v predlogu piše, da bi zakon začel veljati že s 1. julijem.

Finance
FOTO: Shutterstock

Kot drugo je izpostavil, da predlagani ukrepi v zelo majhni meri ali praktično v ničemer ne odgovarjajo na izzive obstoječe krize zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, ki da ni več zgolj pred vrati, ampak že tukaj. Ob tem je spomnil, da je Gibanje Svoboda pozvalo vse stranke, da skupaj pripravijo ukrepe za to krizo.

Izpostavil je tudi, da je zaradi trenutnih razmer izzivov v javnih financah precej, finančno ministrstvo pa je vse resorje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ta teden pozvalo, da pripravijo seznam ukrepov za "povečanje fiskalnega prostora" oz. odpravo ocenjenih letošnjih odstopanj od javnofinančnih zavez Slovenije na ravni EU.

Posameznih predlaganih ukrepov ni želel komentirati oz. v naprej zavračati pogledov, ki so za njimi. O vrsti teh predlogov ali ukrepov je smiselno spregovoriti, je dejal. Marsikateri med njimi mu je blizu, ampak nikakor ne na način, kot so bili predstavljeni oz. zastavljeni.

Vsak od predlogov, tako Boštjančič, potrebuje široko poglobljeno razpravo, vsebine, ki jo želijo v tretjem bloku urediti, pa se ne da rešiti z enim interventnim zakonom, ki posega v vrsto zakonov in na vrsto področij. Vsebinskih pogovorov o predlaganih ukrepih v Svobodi medtem ne zavračajo.

Tretji politični blok je sicer odgovor ostalih parlamentarnih strank glede podpore njihovim predlogom pričakoval do danes opoldne. V SD se do njih še niso opredelili, v Levici so dejali, da je dan še dolg, v SDS se za zdaj niso odzvali.

KOMENTARJI26

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Minifa
10. 04. 2026 16.21
Slovenija manjša kot predmestje Berlina ena četrt večjega velemesta pa ima 230 Občin, 60 konzulatov, 20 ministerstev...8 univerz..200 000 glavi javni sektor..na desetine agencij in vladnih služb tega nobeno gospodarstvo pa naj bo 10 x bolj uspešno od Slovenskega ne more preživeti..VN Državi pa je Kliničnicenter največja firma..potem RTV pa univerze in Fakultete..skratka katastrofa..
stoinena
10. 04. 2026 16.25
imamo pa veliko kmetov zrave pameti, ki bi to državo vodili odlično in verjetno bi bil samo DDV dovolj. ampak bi morali v parlamentu samo kmeti.
DAEMONIUM
10. 04. 2026 16.20
Naj se RT Ljubljana preprosto razpusti po grškem scenariju saj .je preveč zavožena in ni kaj za popraviti ampak jo je treba postaviti na nove temelje z maksimalno 5000 zaposlenimi, pa se to je veliko. Te rdeče brozge kjer Starička pokliče dva rdeča stalinista in potem kao pluralno razpravljajo je v posmeh demokraciji v Sloveniji, dobesedno. Ne gledam teh Hamas lažnivcev od Golobove zmage prejšnje ne te, a moram plačevati to skrajno rdečo kliko?? kakšna državna TV pa je to da ima oddajo politično??? Državna TV razpravlja o levičarski politiki, kot v severni Koreji??? Še Srbija ni tako nizko padla. Ali pa so komentatorji skrajni levičarji kot sta tisti aktivist iz Mladine, ali pa skrajni levicar Marcel?? 🤮🤮🤮🤮
DAEMONIUM
10. 04. 2026 16.19
Naj se RT Ljubljana preprosto razpusti po grškem scenariju saj .je preveč zavožena in ni kaj za popraviti ampak jo je treba postaviti na nove temelje z maksimalno 5000 zaposlenimi, pa se to je veliko. Te rdeče brozge kjer Starička pokliče dva rdeča stalinista in potem kao pluralno razpravljajo je v posmeh demokraciji v Sloveniji, dobesedno. Ne gledam teh Hamas lažnivcev od Golobove zmage prejšnje ne te, a moram plačevati to skrajno rdečo kliko?? kakšna državna TV pa je to da ima oddajo politično??? Državna TV razpravlja o levičarski politiki, kot v severni Koreji??? Še Srbija ni tako nizko padla. Ali levičarskega aktivista iz Mladine, ali pa skrajnega levicarja Marcela?? 🤮🤮🤮🤮
Hlacek
10. 04. 2026 16.15
Kot finančni minister bi tudi moral nasprotovati da se izplača božičnica megalomanskemu javnemo sektorju, pa ni.
DAEMONIUM
10. 04. 2026 16.09
a je to normalno da ima RTS 12.000 zaposlenih??? več kot jih ima policija, vojska???
Minifa
10. 04. 2026 16.14
RTV je četrta stranka v prihodnji GOLOBOVI vladi, ti tega ne razumeš..poleg bo še 8 Marec in POP TV..
DAEMONIUM
10. 04. 2026 16.08
pa še kako je izvedljiv, pač ne bodo financirali ljubljanskih NVO, ki so popolnoma nekoristni, le in do lenuha in denarja bo dovolj.
iskriv
10. 04. 2026 16.00
Po utečenem receptu vlagajo neuporabne zakone in potem s prstom kažejo na vlado , da noče sprejeti njihovih zakonov , ki pa so vendar tako "dobri " .
Ricketts
10. 04. 2026 15.55
Za nesposobnega "strokovnjaka" je predlagani zakon neizvedljiv
ap100
10. 04. 2026 15.50
seveda ne ker je že vse tako slabo do bo treba na drugi strani biti morda celo preveč drastičen
Miškolin1890
10. 04. 2026 15.49
Imam idejo, javni upravi zmanjšajte plače za 3% in evo din din.
ap100
10. 04. 2026 15.54
imam idejo javni upravi ohranite plače vendar jo zmanjšajte za 30 % - denarja bo kolikor hočeš
main
10. 04. 2026 15.44
Boštjančič je odrešil Adrio in tudi Slovenijo mu je uspelo........zavoziti.
Minifa
10. 04. 2026 15.43
Do zdej GOLOB in njegovi niso niti enega meseca zmogli brez kreditov za prenažrti javni sektor, počasi bomo rekli bobu bob in zaželi z racionalizacijo in odpuščanjem v javnem sektorju..
Wolfman
10. 04. 2026 15.38
Nič ni več možno ali izvedljivo, ampak mormo pa še naprej gledat vaše nesposobne ksihte!
tech
10. 04. 2026 15.38
Vse je izvedljivo, samo vse parazite naj odstranijo iz proračuna. Koliko so za naslednji mandat povečali proračun ministrstva za kulturo? Večji nadzor nad vsemi posli, kjer vsak člen pobere par procentov na svoj privat račun. Koliko denarja nam pobere birokracija? Najlažje je reč, mi si lahko dvignemo plače kolikor želimo in brez vprašat nobenega, vi pa se znajdite.
Vladna norost
10. 04. 2026 15.36
Finančni "genij" Boštjančič je specializiran samo za delanje lukenj v državnem proračunu, zadolževanje....ob rekordni zaposlenosti, inflaciji, višjih davkih, novih davkih...
Minifa
10. 04. 2026 15.34
Ko bo odšel on in GOLOB bo odšlo tudi pol javnega sektorja..in vse izvedljivo bo..
Kritikizstajerske
10. 04. 2026 15.36
itak...jj je vedno zapufal sezavo in scoj ljudi nobena vlada ne umakne zati pa je tako poln javni sektor
Minifa
10. 04. 2026 15.37
Oni so kljub vsako mesečnim kreditom pridelali že milijardo minusa..za njih ni nič izvedljivo..
Kritikizstajerske
10. 04. 2026 15.33
saj eni se kar zivijo v casu pred volitvami in take paciente ste volili...vrtovec, logar, stevanovic...dajte imena in priimke kateri so te paciente volili ker niti osnov kako funcionira drzava nimajo
kinimod
10. 04. 2026 15.30
Če nasledniku pustiš prazno denarnico.....je jasno
Kritikizstajerske
10. 04. 2026 15.34
tako ko je jj vedno si milil ne? vedno je jj naredil luknjo potem kritiziral obstoječo oblast da je nesposobna itd...nic novega, poznana zgodba
proofreader
10. 04. 2026 15.27
Če se je stavbo na Litijski lahko kupilo za praznike, se lahko Boštjančič potrudi tudi za državljane.
bibaleze
