Boštjančič: Predlagani interventni zakon tretjega bloka neizvedljiv

Po Boštjančičevih besedah gre v besedilu zakonskega predloga za spisek ukrepov, ki so v veliki meri nadaljevanje obljub iz predvolilnega časa. "Vrsta teh ukrepov ali pa zakon, na način, kot je napisan, ni izvedljiv oziroma se določenih ukrepov ne bo dalo izvajati," je dejal v odzivu ob robu ustanovne seje DZ.

Pri tem je poudaril, da odziv daje kot podpredsednik Gibanja Svoboda, medtem ko bi bil njegov komentar kot odziv finančnega ministra še bolj oster. Bi pa po njegovem prepričanju minister za finance v katerikoli vladi izrazito nasprotoval takšnemu zakonu.

Ocena, ki so jo na hitro naredili na ministrstvu za finance, je, da ukrepi pomenijo za nekaj več kot milijardo evrov manj prihodkov v proračun in hkrati večje odhodke. Priti s takšnim predlogom brez pojasnila, kako se bo to na drugi strani kompenziralo oziroma kje se bo našlo rezerve, se Boštjančiču zdi neodgovorno.

Predlogi se mu sicer sami po sebi zdijo legitimni, ampak pričakoval bi tudi seznam ukrepov, s katerimi se bo enako hitro zmanjšalo odhodke ali povečalo prihodke. Pri tem je opozoril, da v predlogu piše, da bi zakon začel veljati že s 1. julijem.