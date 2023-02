Boštjančič meni, da je sistem plač v javnem sektorju slab

Boštjančič je obžaloval, da je dogovor o 600 evrov dodatka sodnikom in tožilcem dal vtis, da je lov vseh mogočih skupin na višje plače in višje dodatke odprt. "Za to smo se odločili, ker so sodniške plače zaostajale za plačami funkcionarjev drugih dveh vej oblasti," je pojasnil v intervjuju za časnik Večer in dodal, da je to edina izjema od oktobrskega dogovora s sindikati javnega sektorja in začasen ukrep.

Vlada bo po njegovih besedah zahteve za zvišanje plač naslovila enotno, in sicer s celovito prenovo sistema plač v javnem sektorju. Sindikate sicer razume, saj je njihov primarni interes višina plač in posamezni dodatki. "Vlada pa je tista, ki mora pri pogajanjih vztrajati pri zahtevah za povečanje učinkovitosti," je poudaril.

O razpravah na sejah vlade je povedal, da so zelo pestre, sam pa, da pogosto nasprotuje določenim ukrepom in predlogom. "Kot minister za finance pristajam edino na težo argumentov, na izračune," je dejal in dodal, da vsak teden pri vrsti ukrepov vlečejo zavoro. Vprašanju, katerega ministra mora največ ustavljati, se je izognil. "Zelo dobro se ve, da bomo kot ministrstvo vedno zagovarjali reforme, ki so celovite, premišljene in imajo na koncu merljive učinke," je povedal.