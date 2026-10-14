Boštjančič v boj za Ljubljano, v Mariboru se v tekmo podaja Matevž Frangež

Klemen Boštjančič FOTO: Bobo

V primeru izvolitve napoveduje novo razvojno poglavje tega mesta. Vsaka od omenjenih strank je ob tem vložila svojo listo kandidatk in kandidatov za mestni svet. Dejal je, da je njegova kandidatura premišljena in resna, zanjo pa se je odločil, ker želi, da Ljubljana odpre novo poglavje. "V to tekmo grem zato, da zmagam," je povedal. "Dejstvo je, da je Ljubljana v zadnjih 20 letih zelo napredovala, postala je lepša, bolj priljubljena, ampak verjamem, da je prišel čas, da naredimo korak naprej," je povedal v izjavi ob vložitvi kandidature. Dodal je, da želi graditi na dosežkih aktualnega župana Zorana Jankovića, hkrati pa verjame, da je prišel čas za drugačen način vodenja Ljubljane, drugačen pogled na razvoj mesta in za spremembo razvojnih prioritet. "Pomembno je, kako hitro Ljubljančani pridejo do zdravnika, kako lahko mladi pridejo do stanovanj v Ljubljani, pomembno je, koliko časa zjutraj in popoldne preživimo v avtu ali javnem prevoznem sredstvu na poti v službo ali šolo, pomembno je, koliko besede imamo Ljubljančani pri razvoju mesta, predvsem svojih sosesk, pomembno je, kako varne so naše ulice, naša igrišča in naši parki," je naštel. Njegov program vsebuje šest prioritetnih področij, in sicer stanovanja, promet, zdravstvo, varnost, četrtne skupnosti ter učinkovita in pregledna mestna uprava. Dejal je, da si želi mesto, kjer bodo mladi lahko prišli do najemnih ali lastniških stanovanj, kjer bo javni potniški promet postal prva izbira, kjer bodo imeli vsi meščani enostaven dostop do zdravnika, kjer bo varno, kjer meščani odločajo o svojem okolju in kjer hitreje pridejo do informacij, odgovorov in storitev. "Vse te cilje lahko povežem v eno samo misel: mesto mora ljudem olajšati vsak dan," je prepričan Boštjančič. Poudaril je, da je v mestnem proračunu denar Ljubljančank in Ljubljančanov, zato želi mesto voditi tako, da bodo pri vsaki pomembni odločitvi vedeli, kaj želijo doseči, koliko jih bo to stalo, kdo bo odgovoren in kdaj lahko pričakujejo rezultate.

Vložili tudi listo za mestni svet

Danes so vložili tudi listo za mestni svet. Boštjančič je dejal, da je lista popolnjena, na njej je 45 kandidatov, sestavljajo pa jo ljudje, ki poznajo Ljubljano. Potrdil je, da je na listi le en od sedmih aktualnih mestnih svetnikov, to je Kostja Židan. Na listi so sicer želeli dva trenutna svetnika, a se druga ni odločila za ponovno kandidaturo, nekateri pa da so sami izrazili željo, da niso več na listi. "Verjamem pa, da je tudi kakšen svetnik, ki je nezadovoljen in danes pač širi popolne neresnice o nekem razdoru v stranki na mestnem nivoju. To nikakor ne drži," je dejal. O poslancih Svobode Lenartu Žavbiju in Dušku Vujanoviću, ki kandidirata na listi Zorana Jankovića, pa je Boštjančič dejal, da so se o tem pogovorili in nimajo nobenih zamer.

Kdo še kandidira za Ljubljano?

Za župana bodo kandidirali tudi aktualni župan Zoran Janković, Aleš Vrhovec (SDS), Marko Koprivc (SD), Tone Rop (Ljubljana smo vsi), Jasmin Feratović (Pirati), Apolonija Simon (Vesna), Gregor Novak (Prerod), Aleš Primc (Glas za otroke in družine), Mihael Jarc in Aleksandar Repić.

Matevž Frangež kandidira za Maribor

Zavezništvo za Novi Maribor, ki ga sestavljajo SD, Levica ter Lista kolesarjev in pešcev, je danes vložilo kandidaturo Matevža Frangeža za župana Mestne občine Maribor. V primeru izvolitve napoveduje novo razvojno poglavje tega mesta. Vsaka od omenjenih strank je ob tem vložila svojo listo kandidatk in kandidatov za mestni svet.

Matevž Frangež FOTO: Bobo

48-letni dolgoletni član SD Frangež je bil med letoma 2008 in 2013 poslanec DZ, dva mandata tudi mariborski mestni svetnik, v mandatu prejšnje vlade pa je opravljal funkcijo državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Za župana Maribora se je kot kandidat SD potegoval že na nadomestnih volitvah leta 2013, tokrat pa je skupni županski kandidat t. i. Zavezništva za Novi Maribor, ki so ga pred letošnjimi lokalnimi volitvami vzpostavile SD, Levica ter Lista kolesarjev in pešcev. Po besedah Frangeža gre za zavezništvo ljudi, "ki verjamemo v to, da je napočil čas, da Maribor odpre svoje naslednje razvojno poglavje". "Naša vizija je uresničiti Novi Maribor, mesto za živeti, delati in uspeti, mesto z novo razvojno ambicijo, mesto novega vključevanja, novega sodelovanja, mesto novih prioritet in novih pristopov," je povedal v izjavi za medije ob vložitvi kandidature pri mestni volilni komisiji.

Prepričan je v zmago

Prepričan je v zmago na volitvah. "To zavezništvo je najbolj kompetentna ekipa za Maribor. Povezali smo se zato, da zmagamo," je dejal. Čeprav imajo skupnega županskega kandidata, bo vsaka od omenjenih strank imela svoje liste kandidatov in kandidatk za mestni svet ter mestne četrti in krajevne skupnosti. Nosilki list Levice ter Liste kolesarjev in pešcev za mestni svet sta mestni svetnici Tatjana Frangež in Tjaša Gojkovič, na vrhu liste SD pa je nekdanji župan Boris Sovič. "Na teh treh listah se združuje več kot 100 ljudi, ki verjamemo v to skupno ambicijo. Kar želimo pokazati, je to, da ta energija in ta ambicija, ki smo jo skupaj zgradili, lahko mesto pelje naprej," je povedal Frangež. "Ni potrebno, da smo obsojeni na razvojni zaostanek, ni potrebno, da imajo ljudje tukaj slabše službe, ni potrebno, da mladi razmišljajo o odhodu drugam. Tukaj želimo zgraditi mesto dobrih služb, dostopnih stanovanj in boljšega življenja za vse. Razvoj v naših očeh ni razvoj, če ne zagotavlja koristi vsem nam," je dodal. Podrobnejši volilni program bodo po napovedih predstavili prihodnji teden.

Kdo je doslej napovedal kandidaturo za Maribor?

Doslej so kandidaturo za župana Maribora na letošnjih volitvah napovedali še mestni svetnik Stranke mladih - Zeleni Evrope Igor Jurišič, predsednik mestne četrti Studenci Matej Vodopivec kot kandidat Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) s podporo Piratske stranke in Preroda, direktor Agencije za varstvo konkurence Andrej Matvoz s podporo Svobode ter nekdanja smučarka Katja Koren, najverjetneje kot kandidatka strank SDS, Demokrati ter NSi, SLS in Fokus. Iz kroga dosedanjega župana Saše Arsenoviča, ki ne bo več kandidiral, prihaja njegov mestni svetnik Andrej Bauman, ki je tako kot radijski novinar Bor Greiner vložil kandidaturo s podpisi volivcev. Župansko kandidaturo v Mariboru sta uradno vložila tudi že kandidat Stranke slovenskega naroda (SSN) Vincenc Gajser in kandidat stranke Straža Aleš Ernecl.

V Novi Gorici v boj za stolček dolgoletna mestna svetnica SDS

Dolgoletna mestna svetnica SDS Damjana Pavlica se bo na lokalnih volitvah kot skupna kandidatka SDS, NSi, Demokratov in Zveze za Primorsko potegovala za župansko mesto v Novi Gorici. Napovedala je, da si bo prizadevala predvsem za hitrejši gospodarski razvoj v občini, zato bi bilo treba vzpostaviti več novih gospodarsko-podjetniških con. Pavlica je zadnje tri mandate delovala kot novogoriška mestna svetnica, v prejšnjem mandatu pa je bila tudi podžupanja. V zadnjem mandatu je vodila komisijo mestnega sveta za gospodarstvo, tako je med prioritetami izpostavila hitrejši gospodarski razvoj. Po njenih besedah bi bilo treba vzpostaviti več novih gospodarsko-podjetniških con, med katerimi je izpostavila že dolgoletna prizadevanja za ureditev podjetniške cone Tabor na degradiranem območju glinokopa. "To je območje v neposredni bližini uvoza na hitro cesto, zato je primerno za ureditev podjetniške cone. Obenem pa meji na sosednjo občino Renče-Vogrsko, zato bi bil za vzpostavitev podjetniške cone na tej lokaciji potreben dogovor in sodelovanje s slednjo," je dejala na današnji predstavitvi kandidature. Po njenih besedah bo potrebnega več dogovarjanja in sodelovanja nasploh na vseh ravneh.

Nova Gorica FOTO: Bobo