Boštjančič: Za varnost bi lahko namenili tudi kohezijska sredstva

"Nobene dileme ni, da moramo povečati naše varnostne kapacitete. Zavestno govorim o varnostnih kapacitetah, ne govorim samo o obrambnih kapacitetah," je ob robu zasedanja finančnih ministrov v Bruslju povedal finančni minister Klemen Boštjančič.

K varnosti namreč lahko prispevajo tudi projekti, namenjeni dvojni civilni in vojaški rabi, in ne samo vojaška oprema, je dejal. Po njegovih besedah gre za kibernetsko in informacijsko varnost, pa tudi infrastrukturo. "Govorimo o izdatkih za povečanje varnostnih kapacitet in znotraj tega verjamemo, da je tudi del kohezijskih sredstev možno usmeriti v to. Konec koncev bi bil lahko celo del sredstev, ki bi bili sicer namenjeni za infrastrukturne projekte znotraj kohezije, namenjen za tovrstne projekte," je povedal.