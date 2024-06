Kako minister Boštjančič pojasnjuje nakazilo v davčno oazo?

Zakaj je finančni minister Klemen Boštjančič nekaj let pred vstopom v politiko prek svojega podjetja Brio, ki je še vedno v njegovi lasti, nakazal 31 tisoč evrov v davčno oazo Belize v Srednji Ameriki, kot piše v objavi na enem od družbenih omrežij? In zakaj je bilo njegovo podjetje nekaj mesecev celo davčni dolžnik, ki je po javno dostopnih podatkih finančni upravi dolgovalo med 10 in 30 tisoč evri? Je šlo res zgolj za napako?